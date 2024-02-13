https://ria.ru/20240213/mks-1926984346.html

Грузовик "Прогресс МС-24" покинул МКС

Грузовик "Прогресс МС-24" покинул МКС - РИА Новости, 13.02.2024

Грузовик "Прогресс МС-24" покинул МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-24" отстыковался от Международной космической станции после полугода полета в ее составе. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T05:15

2024-02-13T05:15

2024-02-13T05:16

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тихий океан

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-24" отстыковался от Международной космической станции после полугода полета в ее составе. "Прогресс МС-24" отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 05:09 мск. В 8:16 мск намечается включение двигателя на торможение для сведения корабля с орбиты, в результате чего он войдет в атмосферу и разрушится. Несгоревшие элементы конструкции грузовика должны упасть в несудоходном районе южной части Тихого океана. "Прогресс МС-24" был запущен с космодрома Байконур 23 августа 2023 года ракетой-носителем "Союз-2.1а" и привез на МКС 2,5 тонны грузов. Он выполнил восемь коррекций орбиты станции, в том числе одно уклонение МКС от возможного столкновения с космическим мусором. Место корабля на станции предстоит занять "Прогрессу МС-26", старт которого с Байконура планируется 15 февраля.

https://ria.ru/20240209/raketa-1926359380.html

https://ria.ru/20240212/raketa-1926785506.html

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байконур (город), тихий океан, космос - риа наука