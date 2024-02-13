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Грузовик "Прогресс МС-24" покинул МКС - РИА Новости, 13.02.2024
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05:15 13.02.2024 (обновлено: 05:16 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/mks-1926984346.html
Грузовик "Прогресс МС-24" покинул МКС
Грузовик "Прогресс МС-24" покинул МКС - РИА Новости, 13.02.2024
Грузовик "Прогресс МС-24" покинул МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-24" отстыковался от Международной космической станции после полугода полета в ее составе. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T05:15
2024-02-13T05:16
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-24" отстыковался от Международной космической станции после полугода полета в ее составе. "Прогресс МС-24" отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 05:09 мск. В 8:16 мск намечается включение двигателя на торможение для сведения корабля с орбиты, в результате чего он войдет в атмосферу и разрушится. Несгоревшие элементы конструкции грузовика должны упасть в несудоходном районе южной части Тихого океана. "Прогресс МС-24" был запущен с космодрома Байконур 23 августа 2023 года ракетой-носителем "Союз-2.1а" и привез на МКС 2,5 тонны грузов. Он выполнил восемь коррекций орбиты станции, в том числе одно уклонение МКС от возможного столкновения с космическим мусором. Место корабля на станции предстоит занять "Прогрессу МС-26", старт которого с Байконура планируется 15 февраля.
https://ria.ru/20240209/raketa-1926359380.html
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байконур (город), тихий океан, космос - риа наука
Байконур (город), Тихий океан, Космос - РИА Наука
Грузовик "Прогресс МС-24" покинул МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-24" отстыковался от МКС

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-24" отстыковался от Международной космической станции после полугода полета в ее составе.
"Прогресс МС-24" отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 05:09 мск.
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В 8:16 мск намечается включение двигателя на торможение для сведения корабля с орбиты, в результате чего он войдет в атмосферу и разрушится. Несгоревшие элементы конструкции грузовика должны упасть в несудоходном районе южной части Тихого океана.
"Прогресс МС-24" был запущен с космодрома Байконур 23 августа 2023 года ракетой-носителем "Союз-2.1а" и привез на МКС 2,5 тонны грузов. Он выполнил восемь коррекций орбиты станции, в том числе одно уклонение МКС от возможного столкновения с космическим мусором.
Место корабля на станции предстоит занять "Прогрессу МС-26", старт которого с Байконура планируется 15 февраля.
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