https://ria.ru/20240213/materialy-1927046650.html

Продажи смазочных материалов производителя из Москвы выросли на 40%

Продажи смазочных материалов производителя из Москвы выросли на 40% - РИА Новости, 13.02.2024

Продажи смазочных материалов производителя из Москвы выросли на 40%

Столичная компания "КУППЕР", специализирующая на выпуске смазочных материалов и масел, в прошлом году смогла на 40% увеличить свои продажи, сообщила заместитель РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:15

2024-02-13T13:15

2024-02-13T13:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

технологии

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Столичная компания "КУППЕР", специализирующая на выпуске смазочных материалов и масел, в прошлом году смогла на 40% увеличить свои продажи, сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Дарья Степанова."В Москве работает около двести шестьдесят компаний в сфере химической промышленности, в которых трудятся свыше двадцати пяти тысяч сотрудников. Предприятия разрабатывают уникальные технологии и используют их на собственных производствах", – цитирует пресс-служба ДИПП Степанову.Замруководителя добавила, что ежегодно в компании наблюдается увеличение отгрузки товара. По ее словам, это происходит из-за растущего спроса потребителей на высокотехнологичные решения."Например, производитель смазочных материалов и масла увеличил продажи продукции на 40% за 2023 год", – отметила Степанова.Компания "КУППЕР" занимается выпуском масел, предназначенных для двигателей различной техники и транспорта. Товары производят по определенной технологии, с помощью которой увеличивается срок службы техники. Кроме того, продукция столичной фирмы помогает покупателям экономить на топливе, говорится в сообщении.В прошлом году организация занялась производством новых версий своих продуктов, которые предназначены для различных типов автомобильной трансмиссии, техники для горнодобывающих комбинатов и так далее.У компании "КУППЕР" есть своя лаборатория, расположенная в Москве. В ней происходит синтез масел и смазочных материалов. Также в лаборатории сотрудники тестируют продукцию.Как рассказала гендиректор компании Наталья Синицына, предприятие свыше 11 лет занимается развитием противоизносным пакетом разработок на основе ионов меди. Данная технология производства запатентована."За это время нам доверили защиту своих двигателей десятки тысяч автовладельцев. В рамках импортозамещения мы создали трансмиссионное масло, которое применяется в железнодорожном секторе и горнодобывающих компаниях", – цитирует пресс-служба Синицыну.В столице развито производство. В мегаполисе трудятся свыше 4,2 тысячи промплощадок, где работают более 725 тысяч специалистов. Каждый день на территории столицы начинают свою деятельность до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 крупных. Все они занимаются выпуском самых различных товаров, напомнили в пресс-службе.Та добавили, что в Москве есть все необходимое, чтобы создать местным бизнесменам условия для комфортной работы. К услугам предприятий созданы свыше 20 системных мер поддержки от правительства Москвы. Так, бизнесмены могут взять целевые займы или получить субсидии. А еще в городе предусмотрен ряд антикризисных инструментов.Ранее в ДИПП сообщали, что свыше 2,8 миллиона тонн полипропилена было выпущено на московском предприятии "Нефтехимия" за 28 лет.

https://ria.ru/20240209/prodekspo-1926287009.html

https://ria.ru/20240210/proizvodstvo-1926513708.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, технологии