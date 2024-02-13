https://ria.ru/20240213/mashiny-1927184832.html

На МКАД в районе Осташковского шоссе столкнулись несколько машин

На МКАД в районе Осташковского шоссе столкнулись несколько машин - РИА Новости, 13.02.2024

На МКАД в районе Осташковского шоссе столкнулись несколько машин

Несколько машин столкнулись на внешней стороне МКАД в районе Осташковского шоссе, для движения доступны три полосы из пяти, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T20:12

2024-02-13T20:12

2024-02-13T20:12

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на внешней стороне МКАД в районе Осташковского шоссе, для движения доступны три полосы из пяти, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 91 километра МКАД (в районе Осташковского шоссе) столкнулись несколько автомобилей... Для движения в районе ДТП доступны три полосы из пяти, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20240211/avariya-1926749137.html

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2024

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происшествия, авто, москва