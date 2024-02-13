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На МКАД в районе Осташковского шоссе столкнулись несколько машин
На МКАД в районе Осташковского шоссе столкнулись несколько машин - РИА Новости, 13.02.2024
На МКАД в районе Осташковского шоссе столкнулись несколько машин
Несколько машин столкнулись на внешней стороне МКАД в районе Осташковского шоссе, для движения доступны три полосы из пяти, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T20:12
2024-02-13T20:12
2024-02-13T20:12
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на внешней стороне МКАД в районе Осташковского шоссе, для движения доступны три полосы из пяти, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 91 километра МКАД (в районе Осташковского шоссе) столкнулись несколько автомобилей... Для движения в районе ДТП доступны три полосы из пяти, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На МКАД в районе Осташковского шоссе столкнулись несколько машин
На внешней стороне МКАД в районе Осташковского шоссе столкнулись несколько машин