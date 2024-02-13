https://ria.ru/20240213/mansarda-1927161959.html
В многоэтажном доме в Анапе загорелась мансарда
В многоэтажном доме в Анапе загорелась мансарда - РИА Новости, 13.02.2024
В многоэтажном доме в Анапе загорелась мансарда
Мансарда горит в 11-этажном доме Анапы, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:35
2024-02-13T18:35
2024-02-13T18:46
происшествия
анапа
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Мансарда горит в 11-этажном доме Анапы, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. Уточняется, что пожар произошел во вторник вечером в мансардном помещении 11-ти этажного жилого дома в Анапе на улице Объездная, 9. "Площадь пожара уточняется. По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится эвакуация жильцов дома", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено более 30 человек и 12 единиц техники, добавляют в ведомстве.
https://ria.ru/20240213/pozhar-1927012488.html
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происшествия, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Анапа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В многоэтажном доме в Анапе загорелась мансарда
В 11-этажном доме доме в Анапе загорелась мансарда