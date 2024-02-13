https://ria.ru/20240213/lavrov-1927040484.html

Лавров осудил поведение США в СБ ООН при голосовании по резолюции о Газе

Лавров осудил поведение США в СБ ООН при голосовании по резолюции о Газе - РИА Новости, 13.02.2024

Лавров осудил поведение США в СБ ООН при голосовании по резолюции о Газе

Представители США делают все, чтобы не допустить голосование в Совете безопасности ООН по проекту резолюции Алжира относительно кризиса в секторе Газа и... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:30

2024-02-13T12:30

2024-02-13T12:30

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сша

алжир (провинция)

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линда томас-гринфилд

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представители США делают все, чтобы не допустить голосование в Совете безопасности ООН по проекту резолюции Алжира относительно кризиса в секторе Газа и прекращения огня, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд дала понять, что Вашингтон категорически не устраивает проект резолюции СБ ООН, подготовленный ранее Алжиром. В нем, в частности, содержится требование о немедленном гуманитарном прекращении огня в секторе Газа. Томас-Гринфилд назвала его несвоевременным. "Пока этот (алжирский - ред.) проект не вынесен на голосование, но американские коллеги делают все, чтобы не допустить постановки этого документа на голосование в Совете безопасности", - сказал Лавров в ходе XIII Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20240213/lavrov-1927038737.html

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алжир (провинция)

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Дарья Буймова

в мире, сша, алжир (провинция), россия, линда томас-гринфилд, сергей лавров, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году