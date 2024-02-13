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Лавров осудил поведение США в СБ ООН при голосовании по резолюции о Газе - РИА Новости, 13.02.2024
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12:30 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/lavrov-1927040484.html
Лавров осудил поведение США в СБ ООН при голосовании по резолюции о Газе
Лавров осудил поведение США в СБ ООН при голосовании по резолюции о Газе - РИА Новости, 13.02.2024
Лавров осудил поведение США в СБ ООН при голосовании по резолюции о Газе
Представители США делают все, чтобы не допустить голосование в Совете безопасности ООН по проекту резолюции Алжира относительно кризиса в секторе Газа и... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:30
2024-02-13T12:30
в мире
сша
алжир (провинция)
россия
линда томас-гринфилд
сергей лавров
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представители США делают все, чтобы не допустить голосование в Совете безопасности ООН по проекту резолюции Алжира относительно кризиса в секторе Газа и прекращения огня, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд дала понять, что Вашингтон категорически не устраивает проект резолюции СБ ООН, подготовленный ранее Алжиром. В нем, в частности, содержится требование о немедленном гуманитарном прекращении огня в секторе Газа. Томас-Гринфилд назвала его несвоевременным. "Пока этот (алжирский - ред.) проект не вынесен на голосование, но американские коллеги делают все, чтобы не допустить постановки этого документа на голосование в Совете безопасности", - сказал Лавров в ходе XIII Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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сша
алжир (провинция)
россия
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в мире, сша, алжир (провинция), россия, линда томас-гринфилд, сергей лавров, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Алжир (провинция), Россия, Линда Томас-Гринфилд, Сергей Лавров, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров осудил поведение США в СБ ООН при голосовании по резолюции о Газе

Лавров: голосованию за проект резолюции Алжира по Газе в СБ ООН противостоят США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представители США делают все, чтобы не допустить голосование в Совете безопасности ООН по проекту резолюции Алжира относительно кризиса в секторе Газа и прекращения огня, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд дала понять, что Вашингтон категорически не устраивает проект резолюции СБ ООН, подготовленный ранее Алжиром. В нем, в частности, содержится требование о немедленном гуманитарном прекращении огня в секторе Газа. Томас-Гринфилд назвала его несвоевременным.
"Пока этот (алжирский - ред.) проект не вынесен на голосование, но американские коллеги делают все, чтобы не допустить постановки этого документа на голосование в Совете безопасности", - сказал Лавров в ходе XIII Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Россия не видит перспектив стабилизации в Газе, заявил Лавров
12:25
 
В миреСШААлжир (провинция)РоссияЛинда Томас-ГринфилдСергей ЛавровООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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