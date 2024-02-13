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Россия не видит перспектив стабилизации в Газе, заявил Лавров - РИА Новости, 13.02.2024
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12:25 13.02.2024 (обновлено: 12:44 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/lavrov-1927038737.html
Россия не видит перспектив стабилизации в Газе, заявил Лавров
Россия не видит перспектив стабилизации в Газе, заявил Лавров - РИА Новости, 13.02.2024
Россия не видит перспектив стабилизации в Газе, заявил Лавров
Россия не видит перспектив скорой стабилизации ситуации вокруг сектора Газа, особенно на фоне планов Израиля по расширению силовой операции, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:25
2024-02-13T12:44
в мире
россия
сергей лавров
израиль
рафах (провинция)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия не видит перспектив скорой стабилизации ситуации вокруг сектора Газа, особенно на фоне планов Израиля по расширению силовой операции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."С учетом бескомпромиссного настроя израильского руководства на продолжение силовой операции в Газе, сейчас уже распространяя ее на Рафах, мы не просматриваем перспективы скорой стабилизации обстановки в этом секторе", - сказал Лавров, выступая в ходе ближневосточной конференции клуба "Валдай"."Нужно искать из этой катастрофической ситуации выход, который позволил бы не допустить катастрофы, а именно в катастрофу заталкивают и Палестину, и Израиль и весь Ближний Восток наши американские коллеги", - добавил министр.
https://ria.ru/20240213/lavrov-1927040484.html
россия
израиль
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в мире, россия, сергей лавров, израиль, рафах (провинция)
В мире, Россия, Сергей Лавров, Израиль, Рафах (провинция)
Россия не видит перспектив стабилизации в Газе, заявил Лавров

Лавров прокомментировал намерение Израиля провести операцию в Рафахе

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия не видит перспектив скорой стабилизации ситуации вокруг сектора Газа, особенно на фоне планов Израиля по расширению силовой операции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С учетом бескомпромиссного настроя израильского руководства на продолжение силовой операции в Газе, сейчас уже распространяя ее на Рафах, мы не просматриваем перспективы скорой стабилизации обстановки в этом секторе", - сказал Лавров, выступая в ходе ближневосточной конференции клуба "Валдай".
"Нужно искать из этой катастрофической ситуации выход, который позволил бы не допустить катастрофы, а именно в катастрофу заталкивают и Палестину, и Израиль и весь Ближний Восток наши американские коллеги", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Лавров осудил поведение США в СБ ООН при голосовании по резолюции о Газе
12:30
 
В миреРоссияСергей ЛавровИзраильРафах (провинция)
 
 
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