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Россия предлагает провести межпалестинскую встречу, заявил Лавров - РИА Новости, 13.02.2024
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12:24 13.02.2024 (обновлено: 12:48 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/lavrov-1927038385.html
Россия предлагает провести межпалестинскую встречу, заявил Лавров
Россия предлагает провести межпалестинскую встречу, заявил Лавров - РИА Новости, 13.02.2024
Россия предлагает провести межпалестинскую встречу, заявил Лавров
Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола, заявил министр... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:24
2024-02-13T12:48
россия
москва
сергей лавров
оон
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы предлагаем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола", - сказал министр в ходе XIII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".Лавров также напомнил, что ранее Москва на заседании Совета Безопасности ООН привлекла внимание к давней российской инициативе провести консультации с участием ключевых стран региона с тем, чтобы гармонизировать их подходы и поддержку создания палестинского государства.По словам главы МИД РФ, Москва вслед за этим рассчитывает провести межпалестинскую встречу в "обозримом будущем" при поддержке самих палестинцев.
https://ria.ru/20240213/lavrov-1927038737.html
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россия, москва, сергей лавров, оон
Россия, Москва, Сергей Лавров, ООН
Россия предлагает провести межпалестинскую встречу, заявил Лавров

Лавров: РФ предлагает провести межпалестинскую встречу для преодоления раскола

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы предлагаем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола", - сказал министр в ходе XIII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
Лавров также напомнил, что ранее Москва на заседании Совета Безопасности ООН привлекла внимание к давней российской инициативе провести консультации с участием ключевых стран региона с тем, чтобы гармонизировать их подходы и поддержку создания палестинского государства.
По словам главы МИД РФ, Москва вслед за этим рассчитывает провести межпалестинскую встречу в "обозримом будущем" при поддержке самих палестинцев.
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