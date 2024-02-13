https://ria.ru/20240213/lavrov-1927038385.html

Россия предлагает провести межпалестинскую встречу, заявил Лавров

Россия предлагает провести межпалестинскую встречу, заявил Лавров - РИА Новости, 13.02.2024

Россия предлагает провести межпалестинскую встречу, заявил Лавров

Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола, заявил министр... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:24

2024-02-13T12:24

2024-02-13T12:48

россия

москва

сергей лавров

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы предлагаем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола", - сказал министр в ходе XIII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".Лавров также напомнил, что ранее Москва на заседании Совета Безопасности ООН привлекла внимание к давней российской инициативе провести консультации с участием ключевых стран региона с тем, чтобы гармонизировать их подходы и поддержку создания палестинского государства.По словам главы МИД РФ, Москва вслед за этим рассчитывает провести межпалестинскую встречу в "обозримом будущем" при поддержке самих палестинцев.

https://ria.ru/20240213/lavrov-1927038737.html

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россия, москва, сергей лавров, оон