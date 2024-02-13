https://ria.ru/20240213/lavrov-1927031841.html
Выступление Лаврова на Ближневосточной конференции клуба "Валдай"
Выступление Лаврова на Ближневосточной конференции клуба "Валдай" - РИА Новости, 13.02.2024
Выступление Лаврова на Ближневосточной конференции клуба "Валдай"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 13-й Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:12
2024-02-13T12:12
2024-02-13T12:12
сергей лавров
россия
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 13-й Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".
россия
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1926998387_52:0:979:695_1920x0_80_0_0_4555ceda9cb606380118e60da931f654.jpg
Лавров на 13-й Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай"
Лавров на 13-й Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай"
2024-02-13T12:12
true
PT22M06S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, видео
Сергей Лавров, Россия
Выступление Лаврова на Ближневосточной конференции клуба "Валдай"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 13-й Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".
2024-02-13T12:12
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PT22M06S
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 13-й Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".