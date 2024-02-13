https://ria.ru/20240213/kurskaya-1927160975.html
Курская община не входила в Союз евангельских христиан-баптистов
Курская община не входила в Союз евангельских христиан-баптистов - РИА Новости, 13.02.2024
Курская община не входила в Союз евангельских христиан-баптистов
Баптистская община из Курской области, в которой была выявлена вспышка кори, не входит в Российский союз евангельских христиан-баптистов (РС ЕХБ), сообщили РИА... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:30
2024-02-13T18:30
2024-02-13T18:30
религия
курская область
религия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Баптистская община из Курской области, в которой была выявлена вспышка кори, не входит в Российский союз евангельских христиан-баптистов (РС ЕХБ), сообщили РИА Новости в союзе.Вспышка кори выявлена среди баптистов в Курской области, зафиксировано 18 случаев, все заболевшие оказались непривитыми, сообщил накануне заместитель губернатора Андрей Белостоцкий."В наших общинах ничего не сообщалось подобного. Если бы у нас что-то было, у нас бы уже была какая-то молитвенная нужда, какая-то информация… В наш союз эта церковь не входит", – сказали РИА Новости в приемной союза.Идеологию отказа от прививок, добавили в союзе, входящие в него Церкви также не разделяют. "(Это позиция – ред.) не наших церквей, не входящих в Российский союз евангельских христиан-баптистов", – заключили в РС ЕХБ.
https://ria.ru/20240213/kor-1927025831.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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курская область, религия
Религия, Курская область, Религия
Курская община не входила в Союз евангельских христиан-баптистов
РС ЕХБ о курских баптистах: в наш союз эта община не входит
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Баптистская община из Курской области, в которой была выявлена вспышка кори, не входит в Российский союз евангельских христиан-баптистов (РС ЕХБ), сообщили РИА Новости в союзе.
Вспышка кори выявлена среди баптистов в Курской области, зафиксировано 18 случаев, все заболевшие оказались непривитыми, сообщил накануне заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.
"В наших общинах ничего не сообщалось подобного. Если бы у нас что-то было, у нас бы уже была какая-то молитвенная нужда, какая-то информация… В наш союз эта церковь не входит", – сказали РИА Новости в приемной союза.
Идеологию отказа от прививок, добавили в союзе, входящие в него Церкви также не разделяют. "(Это позиция – ред.) не наших церквей, не входящих в Российский союз евангельских христиан-баптистов", – заключили в РС ЕХБ.
Эксперт объяснил, почему вспышка кори произошла среди баптистов