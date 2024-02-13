https://ria.ru/20240213/kremennaya-1927066738.html

При обстреле Кременной в ЛНР погибли три мирных жителя

При обстреле Кременной в ЛНР погибли три мирных жителя - РИА Новости, 13.02.2024

При обстреле Кременной в ЛНР погибли три мирных жителя

Трое мирных жителей погибли и один ранен в результате украинского обстрела Кременной в ЛНР, удар пришелся на район местной больницы, повреждены административный РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:51

2024-02-13T13:51

2024-02-13T13:51

специальная военная операция на украине

кременная

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ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Трое мирных жителей погибли и один ранен в результате украинского обстрела Кременной в ЛНР, удар пришелся на район местной больницы, повреждены административный корпус и хирургическое отделение, сообщила во вторник министр здравоохранения Наталия Пащенко. "В результате обстрела ВСУ Кременной погибли трое мирных жителей. Ранение получил молодой мужчина. Он с минно-взрывной травмой доставлен в медицинское учреждение города Рубежное", - рассказала министр, заявление которой размещено в Telegram-канале регионального правительства. По ее словам, удар пришелся на район местной больницы, погибшие люди находились недалеко от медучреждения в момент обстрела. "Повреждения получил административный корпус городской больницы. Осколками разбиты стекла на третьем этаже в хирургическом отделении. Медики во время обстрела не пострадали", - уточнила Пащенко. Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ нанесли удар по жилому району Кременной.

https://ria.ru/20240210/obstrel-1926571634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кременная, луганская народная республика