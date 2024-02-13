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При обстреле Кременной в ЛНР погибли три мирных жителя - РИА Новости, 13.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/kremennaya-1927066738.html
При обстреле Кременной в ЛНР погибли три мирных жителя
При обстреле Кременной в ЛНР погибли три мирных жителя - РИА Новости, 13.02.2024
При обстреле Кременной в ЛНР погибли три мирных жителя
Трое мирных жителей погибли и один ранен в результате украинского обстрела Кременной в ЛНР, удар пришелся на район местной больницы, повреждены административный РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:51
2024-02-13T13:51
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Трое мирных жителей погибли и один ранен в результате украинского обстрела Кременной в ЛНР, удар пришелся на район местной больницы, повреждены административный корпус и хирургическое отделение, сообщила во вторник министр здравоохранения Наталия Пащенко. "В результате обстрела ВСУ Кременной погибли трое мирных жителей. Ранение получил молодой мужчина. Он с минно-взрывной травмой доставлен в медицинское учреждение города Рубежное", - рассказала министр, заявление которой размещено в Telegram-канале регионального правительства. По ее словам, удар пришелся на район местной больницы, погибшие люди находились недалеко от медучреждения в момент обстрела. "Повреждения получил административный корпус городской больницы. Осколками разбиты стекла на третьем этаже в хирургическом отделении. Медики во время обстрела не пострадали", - уточнила Пащенко. Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ нанесли удар по жилому району Кременной.
https://ria.ru/20240210/obstrel-1926571634.html
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кременная, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика
При обстреле Кременной в ЛНР погибли три мирных жителя

При обстреле Кременной в ЛНР погибли три мирных жителя, еще один ранен

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Трое мирных жителей погибли и один ранен в результате украинского обстрела Кременной в ЛНР, удар пришелся на район местной больницы, повреждены административный корпус и хирургическое отделение, сообщила во вторник министр здравоохранения Наталия Пащенко.
"В результате обстрела ВСУ Кременной погибли трое мирных жителей. Ранение получил молодой мужчина. Он с минно-взрывной травмой доставлен в медицинское учреждение города Рубежное", - рассказала министр, заявление которой размещено в Telegram-канале регионального правительства.
По ее словам, удар пришелся на район местной больницы, погибшие люди находились недалеко от медучреждения в момент обстрела.
"Повреждения получил административный корпус городской больницы. Осколками разбиты стекла на третьем этаже в хирургическом отделении. Медики во время обстрела не пострадали", - уточнила Пащенко.
Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ нанесли удар по жилому району Кременной.
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная Республика
 
 
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