При обстреле Кременной в ЛНР погибли три мирных жителя
При обстреле Кременной в ЛНР погибли три мирных жителя, еще один ранен
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Трое мирных жителей погибли и один ранен в результате украинского обстрела Кременной в ЛНР, удар пришелся на район местной больницы, повреждены административный корпус и хирургическое отделение, сообщила во вторник министр здравоохранения Наталия Пащенко.
"В результате обстрела ВСУ Кременной погибли трое мирных жителей. Ранение получил молодой мужчина. Он с минно-взрывной травмой доставлен в медицинское учреждение города Рубежное", - рассказала министр, заявление которой размещено в Telegram-канале регионального правительства.
По ее словам, удар пришелся на район местной больницы, погибшие люди находились недалеко от медучреждения в момент обстрела.
"Повреждения получил административный корпус городской больницы. Осколками разбиты стекла на третьем этаже в хирургическом отделении. Медики во время обстрела не пострадали", - уточнила Пащенко.
Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ нанесли удар по жилому району Кременной.