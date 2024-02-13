https://ria.ru/20240213/kovalchuk-1927169698.html
Ковальчук призвал создать аналог МАГАТЭ в сфере генетических технологий
Ковальчук призвал создать аналог МАГАТЭ в сфере генетических технологий - РИА Новости, 13.02.2024
Ковальчук призвал создать аналог МАГАТЭ в сфере генетических технологий
Современные генетические технологии могут быть использованы в военных целях и оказаться даже эффективнее ядерного оружия, потому надо создавать международные... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T19:00
2024-02-13T19:00
2024-02-13T19:04
москва
михаил ковальчук
магатэ
курчатовский институт
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Современные генетические технологии могут быть использованы в военных целях и оказаться даже эффективнее ядерного оружия, потому надо создавать международные механизмы их контроля наподобие агентства МАГАТЭ в сфере мирного атома, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Выступая на заседании совета по реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2030 годы, прошедшем в Москве в рамках II Форума будущих технологий, Ковальчук напомнил, что после реализации на Западе и в СССР атомных проектов было создано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), призванное контролировать, чтобы технологии атомной энергетики использовались в мирных целях. "Сегодня новым атомный проектом XXI века является генетика", - сказал Ковальчук. Он образно сравнил коллекции биологических организмов с ядерным материалом. Но ядерные материалы достаточно легко контролировать, а в биологии все "значительно сложнее", отметил Ковальчук. Ранее он неоднократно указывал на глобальные риски применения Западом генетически измененных бактерий и вирусов в военных целях. "Поэтому требуется глобальное решение – создание агентства по типу МАГАТЭ, которое будет регулировать это в мировом масштабе", - подчеркнул Ковальчук.
https://ria.ru/20240212/zaes-1926797698.html
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москва, михаил ковальчук, магатэ, курчатовский институт
Москва, Михаил Ковальчук, МАГАТЭ, Курчатовский институт
Ковальчук призвал создать аналог МАГАТЭ в сфере генетических технологий
Ковальчук предложил создать аналог МАГАТЭ в сфере генетических технологий
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Современные генетические технологии могут быть использованы в военных целях и оказаться даже эффективнее ядерного оружия, потому надо создавать международные механизмы их контроля наподобие агентства МАГАТЭ в сфере мирного атома, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Выступая на заседании совета по реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2030 годы, прошедшем в Москве в рамках II Форума будущих технологий, Ковальчук напомнил, что после реализации на Западе и в СССР атомных проектов было создано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), призванное контролировать, чтобы технологии атомной энергетики использовались в мирных целях.
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"Сегодня новым атомный проектом XXI века является генетика", - сказал Ковальчук. Он образно сравнил коллекции биологических организмов с ядерным материалом.
Но ядерные материалы достаточно легко контролировать, а в биологии все "значительно сложнее", отметил Ковальчук. Ранее он неоднократно указывал на глобальные риски применения Западом генетически измененных бактерий и вирусов в военных целях.
"Поэтому требуется глобальное решение – создание агентства по типу МАГАТЭ, которое будет регулировать это в мировом масштабе", - подчеркнул Ковальчук.
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