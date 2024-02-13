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Польша усилила контроль транзита продовольствия с Украины - РИА Новости, 13.02.2024
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18:59 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/kontrol-1927169178.html
Польша усилила контроль транзита продовольствия с Украины
Польша усилила контроль транзита продовольствия с Украины - РИА Новости, 13.02.2024
Польша усилила контроль транзита продовольствия с Украины
Польша усилила контроль транзита украинского продовольствия по своей территории и создала для этого "летучие бригады", сообщил заместитель министра сельского... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:59
2024-02-13T18:59
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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Польша усилила контроль транзита украинского продовольствия по своей территории и создала для этого "летучие бригады", сообщил заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак в эфире Польского телевидения. "Сегодня у нас усиленная деятельность Национальной налоговой администрации и Инспекции автодорожного транспорта. У нас есть две летучие бригады Инспекции автодорожного транспорта, которые созданы для того, чтобы реагировать на информации от польских фермеров, что данные товары перевозятся по территории страны, должны из страны выехать, но есть серьезное подозрение, что они останутся", - сказал Колодзейчак. Он отметил, что лично контролирует пломбирование грузов с украинскими товарами на границе. "Я сам приехал на границу, чтобы проконтролировать, как пломбируются прицепы и вагоны, чтобы иметь стопроцентную уверенность, что товары, которые перегружаются, например, с широкой колеи на узкую колею, не перегружаются на какие-то грузовики и не разъезжаются по нашей стране", - рассказал замминистра. В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240212/zerno-1926904296.html
https://ria.ru/20240213/fermery-1927147037.html
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польша, киев, украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
Польша, Киев, Украина, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Польша усилила контроль транзита продовольствия с Украины

Польша создала "летучие бригады" для контроля транзита продовольствия с Украины

CC BY-SA 4.0 / Lindeman97 / Ratusz w WałbrzychuРатуша в Валбжихе
Ратуша в Валбжихе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Lindeman97 / Ratusz w Wałbrzychu
Ратуша в Валбжихе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Польша усилила контроль транзита украинского продовольствия по своей территории и создала для этого "летучие бригады", сообщил заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак в эфире Польского телевидения.
«
"Сегодня у нас усиленная деятельность Национальной налоговой администрации и Инспекции автодорожного транспорта. У нас есть две летучие бригады Инспекции автодорожного транспорта, которые созданы для того, чтобы реагировать на информации от польских фермеров, что данные товары перевозятся по территории страны, должны из страны выехать, но есть серьезное подозрение, что они останутся", - сказал Колодзейчак.
Польские фермеры высыпали зерно из грузовиков на границе с Украиной
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Он отметил, что лично контролирует пломбирование грузов с украинскими товарами на границе.
«
"Я сам приехал на границу, чтобы проконтролировать, как пломбируются прицепы и вагоны, чтобы иметь стопроцентную уверенность, что товары, которые перегружаются, например, с широкой колеи на узкую колею, не перегружаются на какие-то грузовики и не разъезжаются по нашей стране", - рассказал замминистра.
В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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