https://ria.ru/20240213/kontrol-1927062743.html

РСПП: контрольно-надзорное давление на бизнес в 2023 году снизилось

РСПП: контрольно-надзорное давление на бизнес в 2023 году снизилось - РИА Новости, 13.02.2024

РСПП: контрольно-надзорное давление на бизнес в 2023 году снизилось

Российский бизнес свидетельствует, что проблема чрезмерного контрольно-надзорного давления на него в прошлом году снизилась, заявил президент РСПП Александр... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:33

2024-02-13T13:33

2024-02-13T13:33

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российский бизнес свидетельствует, что проблема чрезмерного контрольно-надзорного давления на него в прошлом году снизилась, заявил президент РСПП Александр Шохин. "По данным нашего опроса, проведённого накануне форума среди его участников, по итогам 2022 года пятая часть российских компаний назвала чрезмерное контрольно-надзорное давление в числе главных проблем для бизнеса в стране", - сказал он в ходе работы форума "Неделя российского бизнеса 2024" в РСПП. В то время как в 2023 году, добавил Шохин, "острота данной проблемы несколько снизилась". Это, по его словам, "произошло во многом благодаря переносу акцентов с проверок на профилактику". В прошлом году профилактических визитов было проведено более 1 миллиона, что в 3 раза превысило количество проверок, подчеркнул президент РСПП. Этот очень серьёзный сдвиг на профилактику фиксируют все руководители бизнеса, заметил он. "35% участников нашего форума считают ориентацию контрольных органов на профилактику наиболее важным для бизнеса направлением развития контрольно-надзорной деятельности", - заключил Шохин.

https://ria.ru/20240207/importozameschenie-1926022320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса