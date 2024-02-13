https://ria.ru/20240213/kontrol-1927062743.html
РСПП: контрольно-надзорное давление на бизнес в 2023 году снизилось
РСПП: контрольно-надзорное давление на бизнес в 2023 году снизилось - РИА Новости, 13.02.2024
РСПП: контрольно-надзорное давление на бизнес в 2023 году снизилось
Российский бизнес свидетельствует, что проблема чрезмерного контрольно-надзорного давления на него в прошлом году снизилась, заявил президент РСПП Александр... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:33
2024-02-13T13:33
2024-02-13T13:33
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российский бизнес свидетельствует, что проблема чрезмерного контрольно-надзорного давления на него в прошлом году снизилась, заявил президент РСПП Александр Шохин. "По данным нашего опроса, проведённого накануне форума среди его участников, по итогам 2022 года пятая часть российских компаний назвала чрезмерное контрольно-надзорное давление в числе главных проблем для бизнеса в стране", - сказал он в ходе работы форума "Неделя российского бизнеса 2024" в РСПП. В то время как в 2023 году, добавил Шохин, "острота данной проблемы несколько снизилась". Это, по его словам, "произошло во многом благодаря переносу акцентов с проверок на профилактику". В прошлом году профилактических визитов было проведено более 1 миллиона, что в 3 раза превысило количество проверок, подчеркнул президент РСПП. Этот очень серьёзный сдвиг на профилактику фиксируют все руководители бизнеса, заметил он. "35% участников нашего форума считают ориентацию контрольных органов на профилактику наиболее важным для бизнеса направлением развития контрольно-надзорной деятельности", - заключил Шохин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российский бизнес свидетельствует, что проблема чрезмерного контрольно-надзорного давления на него в прошлом году снизилась, заявил президент РСПП Александр Шохин.
"По данным нашего опроса, проведённого накануне форума среди его участников, по итогам 2022 года пятая часть российских компаний назвала чрезмерное контрольно-надзорное давление в числе главных проблем для бизнеса в стране", - сказал он в ходе работы форума "Неделя российского бизнеса 2024" в РСПП.
В то время как в 2023 году, добавил Шохин
, "острота данной проблемы несколько снизилась". Это, по его словам, "произошло во многом благодаря переносу акцентов с проверок на профилактику".
В прошлом году профилактических визитов было проведено более 1 миллиона, что в 3 раза превысило количество проверок, подчеркнул президент РСПП. Этот очень серьёзный сдвиг на профилактику фиксируют все руководители бизнеса, заметил он.
"35% участников нашего форума считают ориентацию контрольных органов на профилактику наиболее важным для бизнеса направлением развития контрольно-надзорной деятельности", - заключил Шохин.
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