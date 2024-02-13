https://ria.ru/20240213/konfiskatsiya-1927026690.html

Эксперт объяснил "сложные пируэты" Евросоюза вокруг российских активов

Эксперт объяснил "сложные пируэты" Евросоюза вокруг российских активов - РИА Новости, 13.02.2024

Эксперт объяснил "сложные пируэты" Евросоюза вокруг российских активов

Возможная конфискация Евросоюзом российских активов приведет к зеркальным ответным действиям: ЕС осознает такие риски, поэтому вынужден совершать вокруг этих... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:46

2024-02-13T11:46

2024-02-13T11:46

экономика

россия

евросоюз

максим осадчий

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Возможная конфискация Евросоюзом российских активов приведет к зеркальным ответным действиям: ЕС осознает такие риски, поэтому вынужден совершать вокруг этих средств "сложные пируэты", прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января предварительно согласовали предложение ЕК по использованию доходов от активов РФ, замороженных в странах ЕС - доходы будут учитываться отдельно и храниться на спецсчетах. В понедельник совет ЕС утвердил решение по таким доходам с их хранением на спецсчетах, а также распространил заявление, что эти средства, возможно, будут направляться в бюджет ЕС для их дальнейшего использования для восстановления Украины "на более позднем этапе". Сам механизм пока не выработан. "Конфискация странами ЕС замороженных российских активов в любой форме – хоть целиком, хоть частями – приведет к ответным шагам российского руководства. Если бы европейцы не осознавали рисков, то и не исполняли бы такие сложные пируэты вокруг лакомых российских активов", - полагает эксперт. В первую очередь можно ожидать конфискацию европейских активов, находящихся в юрисдикции РФ, отмечает Осадчий. Помимо замороженных активов, находящихся на счетах типа "С", взыскание может быть обращено и на российские банки и предприятия, принадлежащие юридическим и физическим лицам из стран ЕС. "Кроме того, есть очевидный риск того, что после завершения геополитического конфликта странам ЕС придется возвращать конфискованные активы России", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240210/aktivy-1926544400.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, евросоюз, максим осадчий, санкции в отношении россии