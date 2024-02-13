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Лавров обвинил Берн в приостановке работы Конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 13.02.2024
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14:17 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/komitet-1927077121.html
Лавров обвинил Берн в приостановке работы Конституционного комитета Сирии
Лавров обвинил Берн в приостановке работы Конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 13.02.2024
Лавров обвинил Берн в приостановке работы Конституционного комитета Сирии
Отход Швейцарии от своего нейтрального статуса и ведение антироссийской политики в значительной степени выступили причиной приостановки работы Конституционного... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:17
2024-02-13T14:17
политика
швейцария
сергей лавров
сирия
женева (город)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Отход Швейцарии от своего нейтрального статуса и ведение антироссийской политики в значительной степени выступили причиной приостановки работы Конституционного комитета Сирии в Женеве, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета. Его основной задачей является подготовка конституционной реформы. Заседания комитета проходили в Женеве, но из-за утраты нейтралитета Швейцарией в отношении России российская и сирийская делегации отказались приезжать в Женеву. "Конституционный комитет сейчас на паузе. Во многом это объясняется тем, что Женева подорвала свою репутацию в качестве нейтральной площадки", - сказал Лавров в ходе XIII Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай". Министр объяснил, что Москва больше не может считать Швейцарию нейтральной площадкой, поскольку страна заняла "позицию откровенно антироссийскую". "Они недавно одобрили концепцию внешней политики, в которой сказано, что Швейцария стремится к укреплению европейской безопасности не с Россией, а против России. Это записано в официальном документе. Какие тут посреднические услуги могут быть?", - сказал Лавров. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. Вопрос о возобновлении работы Конституционного комитета Сирии обсуждался на прошедшем 15 августа совещании в Каире четырехстороннего комитета Лиги арабских государств по Сирии, в который входят главы МИД Египта, Иордании, Ирака и Саудовской Аравии, в нем также принимал участие глава МИД Сирии. Они согласились с предложением о проведении новой сессии ККС до конца года в столице Омана Маскате. Ранее заседания комитета проходили в Женеве, но из-за утраты нейтралитета Швейцарией в отношении России российская и сирийская делегации отказались приезжать в Женеву. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проект Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года получился откровенно антироссийским, Москва будет учитывать подобные шаги Берна при выстраивании отношений со страной.
https://ria.ru/20240212/shveytsariya-1926946823.html
https://ria.ru/20240208/diplomatiya-1926252071.html
https://ria.ru/20240203/obstrel-1925225524.html
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политика, швейцария, сергей лавров, сирия, женева (город)
Политика, Швейцария, Сергей Лавров, Сирия, Женева (город)
Лавров обвинил Берн в приостановке работы Конституционного комитета Сирии

Лавров: Швейцария заняла откровенно антироссийскую позицию

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Отход Швейцарии от своего нейтрального статуса и ведение антироссийской политики в значительной степени выступили причиной приостановки работы Конституционного комитета Сирии в Женеве, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета. Его основной задачей является подготовка конституционной реформы. Заседания комитета проходили в Женеве, но из-за утраты нейтралитета Швейцарией в отношении России российская и сирийская делегации отказались приезжать в Женеву.
"Конституционный комитет сейчас на паузе. Во многом это объясняется тем, что Женева подорвала свою репутацию в качестве нейтральной площадки", - сказал Лавров в ходе XIII Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Министр объяснил, что Москва больше не может считать Швейцарию нейтральной площадкой, поскольку страна заняла "позицию откровенно антироссийскую".
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"Они недавно одобрили концепцию внешней политики, в которой сказано, что Швейцария стремится к укреплению европейской безопасности не с Россией, а против России. Это записано в официальном документе. Какие тут посреднические услуги могут быть?", - сказал Лавров.
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
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Вопрос о возобновлении работы Конституционного комитета Сирии обсуждался на прошедшем 15 августа совещании в Каире четырехстороннего комитета Лиги арабских государств по Сирии, в который входят главы МИД Египта, Иордании, Ирака и Саудовской Аравии, в нем также принимал участие глава МИД Сирии. Они согласились с предложением о проведении новой сессии ККС до конца года в столице Омана Маскате. Ранее заседания комитета проходили в Женеве, но из-за утраты нейтралитета Швейцарией в отношении России российская и сирийская делегации отказались приезжать в Женеву.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проект Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года получился откровенно антироссийским, Москва будет учитывать подобные шаги Берна при выстраивании отношений со страной.
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