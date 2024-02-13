https://ria.ru/20240213/kolodzeychak-1927102734.html

Польский замминистра попытался проверить грузы, идущие с Украины

Польский замминистра попытался проверить грузы, идущие с Украины - РИА Новости, 13.02.2024

Польский замминистра попытался проверить грузы, идущие с Украины

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак сообщил, что прибыл на границу с Украиной, чтобы проверять железнодорожные... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:32

2024-02-13T15:32

2024-02-13T15:32

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ВАРШАВА, 13 фев - РИА Новости. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак сообщил, что прибыл на границу с Украиной, чтобы проверять железнодорожные грузы. "Я в Дорохуске. Я провожу депутатскую проверку. Я хочу проверить, какой товар в последние дни въезжал в Польшу. К сожалению, я столкнулся с сопротивлением. Мне не хотят предъявить документы двух последних поездов, которые прибыли из Украины в Польшу", - написал Колодзейчак в соцсети X. Замминистра сообщил, что не уедет с границы, пока документы не будут предъявлены. По его словам, протестующие фермеры утверждают, что с Украины ввозят зерно. "У меня такое чувство, будто кто-то не хочет показывать, какие два поезда прибыли. Я далек от того, чтобы что-то подозревать, но я хочу это проверить. Есть большое сопротивление", - добавил чиновник. В пятницу начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240212/zerno-1926904296.html

https://ria.ru/20240212/ukraina-1926803517.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, польша