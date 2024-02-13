https://ria.ru/20240213/kolodzeychak-1927102734.html
Польский замминистра попытался проверить грузы, идущие с Украины
Польский замминистра попытался проверить грузы, идущие с Украины - РИА Новости, 13.02.2024
Польский замминистра попытался проверить грузы, идущие с Украины
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак сообщил, что прибыл на границу с Украиной, чтобы проверять железнодорожные... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:32
2024-02-13T15:32
2024-02-13T15:32
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ВАРШАВА, 13 фев - РИА Новости. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак сообщил, что прибыл на границу с Украиной, чтобы проверять железнодорожные грузы. "Я в Дорохуске. Я провожу депутатскую проверку. Я хочу проверить, какой товар в последние дни въезжал в Польшу. К сожалению, я столкнулся с сопротивлением. Мне не хотят предъявить документы двух последних поездов, которые прибыли из Украины в Польшу", - написал Колодзейчак в соцсети X. Замминистра сообщил, что не уедет с границы, пока документы не будут предъявлены. По его словам, протестующие фермеры утверждают, что с Украины ввозят зерно. "У меня такое чувство, будто кто-то не хочет показывать, какие два поезда прибыли. Я далек от того, чтобы что-то подозревать, но я хочу это проверить. Есть большое сопротивление", - добавил чиновник. В пятницу начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240212/zerno-1926904296.html
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926803517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша
Польский замминистра попытался проверить грузы, идущие с Украины
Польский замминистра попытался проверить ж/д грузы на границе с Украиной
ВАРШАВА, 13 фев - РИА Новости.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак сообщил
, что прибыл на границу с Украиной, чтобы проверять железнодорожные грузы.
"Я в Дорохуске. Я провожу депутатскую проверку. Я хочу проверить, какой товар в последние дни въезжал в Польшу. К сожалению, я столкнулся с сопротивлением. Мне не хотят предъявить документы двух последних поездов, которые прибыли из Украины в Польшу", - написал Колодзейчак в соцсети X.
Замминистра сообщил, что не уедет с границы, пока документы не будут предъявлены. По его словам, протестующие фермеры утверждают, что с Украины ввозят зерно.
"У меня такое чувство, будто кто-то не хочет показывать, какие два поезда прибыли. Я далек от того, чтобы что-то подозревать, но я хочу это проверить. Есть большое сопротивление", - добавил чиновник.
На Украине призвали Польшу отреагировать на инцидент с зерном на границе
В пятницу начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
На двух КПП на границе Украины и Польши скопилось более тысячи грузовиков