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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 13.02.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко во вторник сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:23
2024-02-13T18:23
2024-02-13T18:23
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко во вторник сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. "В Херсоне слышны взрывы", - написал Мрочко в своем Telegram-канале, не уточнив при этом никаких подробностей. Воздушная тревога в регионе не объявлена. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Мрочко: в подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости.
Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко во вторник сообщил
о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.
"В Херсоне слышны взрывы", - написал Мрочко в своем Telegram-канале, не уточнив при этом никаких подробностей.
Воздушная тревога в регионе не объявлена.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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