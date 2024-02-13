https://ria.ru/20240213/kallas-1927096873.html

В ЕС знают об объявлении премьера Эстонии в розыск в России

В ЕС знают об объявлении премьера Эстонии в розыск в России - РИА Новости, 13.02.2024

В ЕС знают об объявлении премьера Эстонии в розыск в России

В ЕС видели сообщения об объявлении эстонского премьер-министра Кайи Каллас в розыск в России, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:07

2024-02-13T15:07

2024-02-13T15:07

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евросоюз

кайя каллас

эстония

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. В ЕС видели сообщения об объявлении эстонского премьер-министра Кайи Каллас в розыск в России, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали. "Мы видели сообщения. Насколько мне известно, пока официальной реакции от заинтересованного человека не поступало", - сказала она. Ранее, как следует из базы МВД России, премьер-министр Эстонии Каллас была объявлена в розыск в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма. Эстонский военный музей заявил ранее, что планирует перезахоронить останки советских военных, чтобы восстановить проход к памятнику кавалерам эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище. Речь шла о 16 могилах и надгробных камнях. Затем появились сообщения о планах по "перезахоронению" останков 38 военнослужащих Советской Армии и Флота.

https://ria.ru/20240213/chinovniki-1927040685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, кайя каллас, эстония