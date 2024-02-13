https://ria.ru/20240213/kallas-1927096873.html
В ЕС знают об объявлении премьера Эстонии в розыск в России
В ЕС знают об объявлении премьера Эстонии в розыск в России - РИА Новости, 13.02.2024
В ЕС знают об объявлении премьера Эстонии в розыск в России
В ЕС видели сообщения об объявлении эстонского премьер-министра Кайи Каллас в розыск в России, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:07
2024-02-13T15:07
2024-02-13T15:07
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евросоюз
кайя каллас
эстония
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. В ЕС видели сообщения об объявлении эстонского премьер-министра Кайи Каллас в розыск в России, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали. "Мы видели сообщения. Насколько мне известно, пока официальной реакции от заинтересованного человека не поступало", - сказала она. Ранее, как следует из базы МВД России, премьер-министр Эстонии Каллас была объявлена в розыск в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма. Эстонский военный музей заявил ранее, что планирует перезахоронить останки советских военных, чтобы восстановить проход к памятнику кавалерам эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище. Речь шла о 16 могилах и надгробных камнях. Затем появились сообщения о планах по "перезахоронению" останков 38 военнослужащих Советской Армии и Флота.
https://ria.ru/20240213/chinovniki-1927040685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, кайя каллас, эстония
В мире, Евросоюз, Кайя Каллас, Эстония
В ЕС знают об объявлении премьера Эстонии в розыск в России
В ЕС заявили, что знают об объявлении премьера Эстонии Каллас в розыск в России
БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. В ЕС видели сообщения об объявлении эстонского премьер-министра Кайи Каллас в розыск в России, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали.
"Мы видели сообщения. Насколько мне известно, пока официальной реакции от заинтересованного человека не поступало", - сказала она.
Ранее, как следует из базы МВД России, премьер-министр Эстонии Каллас была объявлена в розыск в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма.
Эстонский военный музей заявил ранее, что планирует перезахоронить останки советских военных, чтобы восстановить проход к памятнику кавалерам эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище. Речь шла о 16 могилах и надгробных камнях. Затем появились сообщения о планах по "перезахоронению" останков 38 военнослужащих Советской Армии и Флота.
Кремль прокомментировал объявление в розыск чиновников из Прибалтики