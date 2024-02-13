https://ria.ru/20240213/iran-1927002612.html

Число иранцев и россиян, для которых будет облегчен визовый режим, вырастет

Число иранцев и россиян, для которых будет облегчен визовый режим, вырастет - РИА Новости, 13.02.2024

Число иранцев и россиян, для которых будет облегчен визовый режим, вырастет

Число категорий граждан, для которых предусмотрен облегченный визовый режим между Россией и Ираном, будет расширяться, об этом заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:58

2024-02-13T09:58

2024-02-13T09:58

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ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Число категорий граждан, для которых предусмотрен облегченный визовый режим между Россией и Ираном, будет расширяться, об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов. "В отношении предпринимателей, студентов, лиц, участвующих в научной, культурной или творческой деятельности действует облегченный порядок получения виз в соответствии с межправсоглашением об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий граждан от 2015 года. Количество этих категорий будет расширяться", - сказал Дедов. Он отметил, что "говорить о полной отмене виз, наверное, пока преждевременно", поскольку такое решение предполагает длительный процесс согласования профильных ведомств и министерств как России, так и Ирана. Однако по его словам, "такая работа, тем не менее, ведется". "В августе прошлого года началась практическая реализация межправсоглашения о безвизовых групповых туристических поездках – оно в еще 2017 году было подписано, – в рамках которого организованные группы туристов от 5 до 50 человек могут посещать территорию обоих государств в безвизовым порядке", - добавил российский посол.

https://ria.ru/20240213/iran-1926984709.html

https://ria.ru/20240213/iran-1926990525.html

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Дарья Буймова

россия, иран, тегеран (город), алексей дедов, в мире