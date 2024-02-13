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Число иранцев и россиян, для которых будет облегчен визовый режим, вырастет - РИА Новости, 13.02.2024
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09:58 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/iran-1927002612.html
Число иранцев и россиян, для которых будет облегчен визовый режим, вырастет
Число иранцев и россиян, для которых будет облегчен визовый режим, вырастет - РИА Новости, 13.02.2024
Число иранцев и россиян, для которых будет облегчен визовый режим, вырастет
Число категорий граждан, для которых предусмотрен облегченный визовый режим между Россией и Ираном, будет расширяться, об этом заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:58
2024-02-13T09:58
россия
иран
тегеран (город)
алексей дедов
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ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Число категорий граждан, для которых предусмотрен облегченный визовый режим между Россией и Ираном, будет расширяться, об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов. "В отношении предпринимателей, студентов, лиц, участвующих в научной, культурной или творческой деятельности действует облегченный порядок получения виз в соответствии с межправсоглашением об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий граждан от 2015 года. Количество этих категорий будет расширяться", - сказал Дедов. Он отметил, что "говорить о полной отмене виз, наверное, пока преждевременно", поскольку такое решение предполагает длительный процесс согласования профильных ведомств и министерств как России, так и Ирана. Однако по его словам, "такая работа, тем не менее, ведется". "В августе прошлого года началась практическая реализация межправсоглашения о безвизовых групповых туристических поездках – оно в еще 2017 году было подписано, – в рамках которого организованные группы туристов от 5 до 50 человек могут посещать территорию обоих государств в безвизовым порядке", - добавил российский посол.
https://ria.ru/20240213/iran-1926984709.html
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россия, иран, тегеран (город), алексей дедов, в мире
Россия, Иран, Тегеран (город), Алексей Дедов, В мире
Число иранцев и россиян, для которых будет облегчен визовый режим, вырастет

Иран и Россия расширят число граждан, для которых будет облегчен визовый режим

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Число категорий граждан, для которых предусмотрен облегченный визовый режим между Россией и Ираном, будет расширяться, об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.
"В отношении предпринимателей, студентов, лиц, участвующих в научной, культурной или творческой деятельности действует облегченный порядок получения виз в соответствии с межправсоглашением об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий граждан от 2015 года. Количество этих категорий будет расширяться", - сказал Дедов.
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Он отметил, что "говорить о полной отмене виз, наверное, пока преждевременно", поскольку такое решение предполагает длительный процесс согласования профильных ведомств и министерств как России, так и Ирана. Однако по его словам, "такая работа, тем не менее, ведется".
"В августе прошлого года началась практическая реализация межправсоглашения о безвизовых групповых туристических поездках – оно в еще 2017 году было подписано, – в рамках которого организованные группы туристов от 5 до 50 человек могут посещать территорию обоих государств в безвизовым порядке", - добавил российский посол.
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