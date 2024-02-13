Посол опроверг утверждения Запада о поддержке Ираном России на Украине
Посол в Тегеране опроверг утверждения Запада о поддержке Ираном России в СВО
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности, санкции, которые вводятся из-за этого в отношении Тегерана, не влияют на экономические показатели исламской республики, заявил в интервью с РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов.
«
"Нынешние санкции, которые вводятся западниками из-за якобы поддержки Ираном России на Украине – что, кстати, в корне не соответствует действительности, – имеют в основном политический эффект и мало влияют на экономические показатели Ирана", - сказал Дедов.
Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.