https://ria.ru/20240213/iran-1926988941.html

Посол опроверг утверждения Запада о поддержке Ираном России на Украине

Посол опроверг утверждения Запада о поддержке Ираном России на Украине - РИА Новости, 13.02.2024

Посол опроверг утверждения Запада о поддержке Ираном России на Украине

Заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности, санкции, которые вводятся из-за этого в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T07:33

2024-02-13T07:33

2024-02-13T07:33

в мире

иран

россия

украина

алексей дедов

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ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности, санкции, которые вводятся из-за этого в отношении Тегерана, не влияют на экономические показатели исламской республики, заявил в интервью с РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов."Нынешние санкции, которые вводятся западниками из-за якобы поддержки Ираном России на Украине – что, кстати, в корне не соответствует действительности, – имеют в основном политический эффект и мало влияют на экономические показатели Ирана", - сказал Дедов.Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.

https://ria.ru/20240131/oruzhie-1924583089.html

иран

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в мире, иран, россия, украина, алексей дедов