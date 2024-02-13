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Посол опроверг утверждения Запада о поддержке Ираном России на Украине - РИА Новости, 13.02.2024
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07:33 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/iran-1926988941.html
Посол опроверг утверждения Запада о поддержке Ираном России на Украине
Посол опроверг утверждения Запада о поддержке Ираном России на Украине - РИА Новости, 13.02.2024
Посол опроверг утверждения Запада о поддержке Ираном России на Украине
Заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности, санкции, которые вводятся из-за этого в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T07:33
2024-02-13T07:33
в мире
иран
россия
украина
алексей дедов
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ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности, санкции, которые вводятся из-за этого в отношении Тегерана, не влияют на экономические показатели исламской республики, заявил в интервью с РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов."Нынешние санкции, которые вводятся западниками из-за якобы поддержки Ираном России на Украине – что, кстати, в корне не соответствует действительности, – имеют в основном политический эффект и мало влияют на экономические показатели Ирана", - сказал Дедов.Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
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в мире, иран, россия, украина, алексей дедов
В мире, Иран, Россия, Украина, Алексей Дедов
Посол опроверг утверждения Запада о поддержке Ираном России на Украине

Посол в Тегеране опроверг утверждения Запада о поддержке Ираном России в СВО

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности, санкции, которые вводятся из-за этого в отношении Тегерана, не влияют на экономические показатели исламской республики, заявил в интервью с РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов.
«
"Нынешние санкции, которые вводятся западниками из-за якобы поддержки Ираном России на Украине – что, кстати, в корне не соответствует действительности, – имеют в основном политический эффект и мало влияют на экономические показатели Ирана", - сказал Дедов.
Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
МИД ответил на сообщения об использовании Россией оружия из Ирана и КНДР
31 января, 14:37
 
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