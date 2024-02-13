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На Алтае арестовали студента, пытавшегося послать аптечку боевикам ИГ* - РИА Новости, 13.02.2024
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08:50 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/ig-1926993691.html
На Алтае арестовали студента, пытавшегося послать аптечку боевикам ИГ*
На Алтае арестовали студента, пытавшегося послать аптечку боевикам ИГ* - РИА Новости, 13.02.2024
На Алтае арестовали студента, пытавшегося послать аптечку боевикам ИГ*
Алтайского студента, пытавшегося отправить за рубеж посылку с медикаментами боевикам организации "Исламское государство"*, заключили под стражу, сообщили в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T08:50
2024-02-13T08:50
происшествия
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БАРНАУЛ, 13 фев - РИА Новости. Алтайского студента, пытавшегося отправить за рубеж посылку с медикаментами боевикам организации "Исламское государство"*, заключили под стражу, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по краю. Установлено, что, вдохновившись идеологией ИГ* и практикой насилия, студент одного из вузов региона по интернету установил контакт с представителями организации. В ходе продолжительного общения молодой человек выразил желание выехать в Сирию и вступить в ряды ИГ*, а также готовность оказать любую поддержку террористам. "В конце 2023 года по указанию собеседника он приобрел партию медицинских препаратов, входящих в состав аптечки первого эшелона и необходимых в реальных боевых условиях. В дальнейшем он отправил посылку с медикаментами за рубеж по указанному "кураторами" адресу в интересах международной террористической организации", - рассказали в ФСБ. Почтовое отправление было своевременно изъято оперативными сотрудниками ФСБ, и жителю региона 2004 года рождения не удалось "оказать ресурсную помощь" ИГ*. "УФСБ России по Алтайскому краю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (покушение на финансирование терроризма). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечает пресс-служба.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240209/terroristy-1926446080.html
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происшествия, россия, сирия, алтайский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство*
Происшествия, Россия, Сирия, Алтайский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Исламское государство*
На Алтае арестовали студента, пытавшегося послать аптечку боевикам ИГ*

На Алтае арестовали студента, пытавшегося отправить медикаменты боевикам ИГ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / ФСБ России
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Сотрудники ФСБ. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 13 фев - РИА Новости. Алтайского студента, пытавшегося отправить за рубеж посылку с медикаментами боевикам организации "Исламское государство"*, заключили под стражу, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по краю.
Установлено, что, вдохновившись идеологией ИГ* и практикой насилия, студент одного из вузов региона по интернету установил контакт с представителями организации. В ходе продолжительного общения молодой человек выразил желание выехать в Сирию и вступить в ряды ИГ*, а также готовность оказать любую поддержку террористам.
"В конце 2023 года по указанию собеседника он приобрел партию медицинских препаратов, входящих в состав аптечки первого эшелона и необходимых в реальных боевых условиях. В дальнейшем он отправил посылку с медикаментами за рубеж по указанному "кураторами" адресу в интересах международной террористической организации", - рассказали в ФСБ.
Почтовое отправление было своевременно изъято оперативными сотрудниками ФСБ, и жителю региона 2004 года рождения не удалось "оказать ресурсную помощь" ИГ*.
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"УФСБ России по Алтайскому краю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (покушение на финансирование терроризма). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечает пресс-служба.
* Террористическая организация, запрещена в России
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ПроисшествияРоссияСирияАлтайский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Исламское государство*
 
 
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