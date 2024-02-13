https://ria.ru/20240213/gospodderzhka-1927054038.html
Планы по господдержке для компаний Приморья на 2024 год огласят 15 февраля
Планы по господдержке для компаний Приморья на 2024 год огласят 15 февраля - РИА Новости, 13.02.2024
Планы по господдержке для компаний Приморья на 2024 год огласят 15 февраля
Планы по господдержке для компаний Приморского края на этот год огласят на заседании Клуба экспортеров, который состоится 15 февраля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:11
2024-02-13T13:11
2024-02-13T13:11
твой бизнес
поддержка бизнеса
твой бизнес – новости
бизнес
предприниматели
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927051236_0:172:3290:2023_1920x0_80_0_0_2dc09687e6b4ae68fb38aad31af89f2f.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Планы по господдержке для компаний Приморского края на этот год огласят на заседании Клуба экспортеров, который состоится 15 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятие пройдет в отеле "Азимут" Владивостока по адресу: улица Набережная, 10, зал "Владивосток". Время проведения клуба - с 16:00 до 19:00. Участники будут обсуждать план господдержки участия бизнесменов Приморья в международных выставках и другие актуальные для внешнеторговой деятельности вопросы. Региональный клуб экспортеров учредил центр "Мой бизнес" в 2023 году. В него входят экспортоориентированные представители малого и среднего бизнеса Приморского края. "Центр поддержки экспорта регулярно помогает участвовать приморским предпринимателям в международных выставках – оплачивает регистрационные сборы, аренду площадки и застройку стендов, привлечение переводчиков и доставку образцов", – сказала руководитель центра поддержки экспорта "Мой бизнес" Наталья Акимова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в 2023 году была собрана информация от экспортеров, в каких международных выставках они хотели бы принять участие в следующем году. Эти пожелания были учтены во время составления плана. "15 февраля мы презентуем утвержденный вариант графика выставок, на которые распространится господдержка", – подчеркнула Акимова. Кроме того, на заседании клуба будут обсуждать дорожную карту проекта "Внешнеэкономическая деятельность" региональной программы "Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края". "Попасть в клуб может каждый желающий предприниматель, который занимается экспортом или планирует начать эту работу. Он призван помогать объединять силы друг друга в бизнесе, решать оперативно насущные задачи, а также формировать предложения для развития экспортной деятельности в регионе и разрабатывать новые механизмы поддержки", – уточнил министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин, его слова приводит пресс-служба. Участие бесплатное.
https://ria.ru/20240112/podderzhka-1920956635.html
https://ria.ru/20240205/poruchitelstva-1925462739.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927051236_593:108:3180:2048_1920x0_80_0_0_7334df2b8ddadb9723c3489d4d8cc178.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поддержка бизнеса , твой бизнес – новости, бизнес, предприниматели, приморский край
Твой бизнес, Поддержка бизнеса , Твой бизнес – новости, Бизнес, Предприниматели, Приморский край
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Планы по господдержке для компаний Приморского края на этот год огласят на заседании Клуба экспортеров, который состоится 15 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие пройдет в отеле "Азимут" Владивостока
по адресу: улица Набережная, 10, зал "Владивосток". Время проведения клуба - с 16:00 до 19:00.
Участники будут обсуждать план господдержки участия бизнесменов Приморья в международных выставках и другие актуальные для внешнеторговой деятельности вопросы.
Региональный клуб экспортеров учредил центр "Мой бизнес" в 2023 году. В него входят экспортоориентированные представители малого и среднего бизнеса Приморского края.
«
"Центр поддержки экспорта регулярно помогает участвовать приморским предпринимателям в международных выставках – оплачивает регистрационные сборы, аренду площадки и застройку стендов, привлечение переводчиков и доставку образцов", – сказала руководитель центра поддержки экспорта "Мой бизнес" Наталья Акимова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что в 2023 году была собрана информация от экспортеров, в каких международных выставках они хотели бы принять участие в следующем году. Эти пожелания были учтены во время составления плана.
Поддержку Гарантийного фонда Приморья выбрали на 20% больше бизнесменов
"15 февраля мы презентуем утвержденный вариант графика выставок, на которые распространится господдержка", – подчеркнула Акимова.
Кроме того, на заседании клуба будут обсуждать дорожную карту проекта "Внешнеэкономическая деятельность" региональной программы "Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края".
"Попасть в клуб может каждый желающий предприниматель, который занимается экспортом или планирует начать эту работу. Он призван помогать объединять силы друг друга в бизнесе, решать оперативно насущные задачи, а также формировать предложения для развития экспортной деятельности в регионе и разрабатывать новые механизмы поддержки", – уточнил министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин, его слова приводит пресс-служба.
Гарантийный фонд Приморья выдал 760 поручительств в 2023 году