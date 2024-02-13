https://ria.ru/20240213/gospodderzhka-1927054038.html

Планы по господдержке для компаний Приморья на 2024 год огласят 15 февраля

Планы по господдержке для компаний Приморья на 2024 год огласят 15 февраля - РИА Новости, 13.02.2024

Планы по господдержке для компаний Приморья на 2024 год огласят 15 февраля

Планы по господдержке для компаний Приморского края на этот год огласят на заседании Клуба экспортеров, который состоится 15 февраля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:11

2024-02-13T13:11

2024-02-13T13:11

твой бизнес

поддержка бизнеса

твой бизнес – новости

бизнес

предприниматели

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927051236_0:172:3290:2023_1920x0_80_0_0_2dc09687e6b4ae68fb38aad31af89f2f.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Планы по господдержке для компаний Приморского края на этот год огласят на заседании Клуба экспортеров, который состоится 15 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятие пройдет в отеле "Азимут" Владивостока по адресу: улица Набережная, 10, зал "Владивосток". Время проведения клуба - с 16:00 до 19:00. Участники будут обсуждать план господдержки участия бизнесменов Приморья в международных выставках и другие актуальные для внешнеторговой деятельности вопросы. Региональный клуб экспортеров учредил центр "Мой бизнес" в 2023 году. В него входят экспортоориентированные представители малого и среднего бизнеса Приморского края. "Центр поддержки экспорта регулярно помогает участвовать приморским предпринимателям в международных выставках – оплачивает регистрационные сборы, аренду площадки и застройку стендов, привлечение переводчиков и доставку образцов", – сказала руководитель центра поддержки экспорта "Мой бизнес" Наталья Акимова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в 2023 году была собрана информация от экспортеров, в каких международных выставках они хотели бы принять участие в следующем году. Эти пожелания были учтены во время составления плана. "15 февраля мы презентуем утвержденный вариант графика выставок, на которые распространится господдержка", – подчеркнула Акимова. Кроме того, на заседании клуба будут обсуждать дорожную карту проекта "Внешнеэкономическая деятельность" региональной программы "Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края". "Попасть в клуб может каждый желающий предприниматель, который занимается экспортом или планирует начать эту работу. Он призван помогать объединять силы друг друга в бизнесе, решать оперативно насущные задачи, а также формировать предложения для развития экспортной деятельности в регионе и разрабатывать новые механизмы поддержки", – уточнил министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин, его слова приводит пресс-служба. Участие бесплатное.

https://ria.ru/20240112/podderzhka-1920956635.html

https://ria.ru/20240205/poruchitelstva-1925462739.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

поддержка бизнеса , твой бизнес – новости, бизнес, предприниматели, приморский край