https://ria.ru/20240213/gaza-1927019405.html

Армия Израиля заявила, что ликвидировала за сутки более 40 радикалов в Газе

Армия Израиля заявила, что ликвидировала за сутки более 40 радикалов в Газе - РИА Новости, 13.02.2024

Армия Израиля заявила, что ликвидировала за сутки более 40 радикалов в Газе

Израильские военные продолжают целенаправленные операции по всей территории сектора Газа, за сутки в палестинском анклаве были ликвидированы более 40 радикалов, РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:10

2024-02-13T11:10

2024-02-13T11:10

в мире

израиль

хамас

палестина

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев - РИА Новости. Израильские военные продолжают целенаправленные операции по всей территории сектора Газа, за сутки в палестинском анклаве были ликвидированы более 40 радикалов, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Войска ЦАХАЛ продолжили оперативные действия в западном Хан-Юнисе. Военные ликвидировали более 30 террористов и усилили оперативный контроль над территорией посредством целенаправленных рейдов на объекты террористической инфраструктуры, снайперских засад и патрулирования", - говорится в сообщении.Отмечается, что в центральной части сектора Газа за прошедшие сутки израильские военные уничтожили около десяти радикалов. В ходе операций были задействованы силы ВВС. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что израильские военные за 4 месяца операции в секторе Газа нейтрализовали более половины личного состава движения ХАМАС, отметив, что 18 из 24 батальонов радикальной группировки разгромлены. Премьер отметил, что армия Израиля ликвидировала или ранила 20 тысяч радикалов ХАМАС, чей личный состав, по разным оценкам, насчитывает порядка 30-40 тысяч человек. Нетаньяху регулярно заявляет, что боевые действия продолжатся до достижения всех намеченных целей, которые включают полную ликвидацию военной и политической инфраструктуры ХАМАС, освобождение всех заложников и получение гарантий того, что из палестинского анклава больше не будет исходить угрозы для государства Израиль. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 340, пострадали более 67,9 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

израиль

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, хамас, палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году