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Французский политик объяснил, зачем жителей страны пугают Россией - РИА Новости, 13.02.2024
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18:00 13.02.2024 (обновлено: 18:05 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/frantsiya-1927151158.html
Французский политик объяснил, зачем жителей страны пугают Россией
Французский политик объяснил, зачем жителей страны пугают Россией - РИА Новости, 13.02.2024
Французский политик объяснил, зачем жителей страны пугают Россией
Французские власти после интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону начали пугать своих граждан Россией, чтобы ужесточать... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:00
2024-02-13T18:05
в мире
россия
франция
сша
владимир путин
такер карлсон
флориан филиппо
патриот
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Французские власти после интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону начали пугать своих граждан Россией, чтобы ужесточать цензуру в интернете, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Как пишет политик, во вторник французские власти отчитались о выявлении сети якобы продвигающих Россию сайтов, которую они назвали "Портал Комбат". "Все это подается так помпезно по двум причинам: любой ценой внушить французам идею неминуемой и огромной российской угрозы, особенно после интервью Путина Такеру Карлсону… и оправдать ужесточение цензуры в интернете: эта галиматья используется, чтобы оправдывать запрет сайтов, социальных сетей, мнений", - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
https://ria.ru/20240212/voyna-1926785046.html
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в мире, россия, франция, сша, владимир путин, такер карлсон, флориан филиппо, патриот, евросоюз, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Россия, Франция, США, Владимир Путин, Такер Карлсон, Флориан Филиппо, Патриот, Евросоюз, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Французский политик объяснил, зачем жителей страны пугают Россией

Французский политик: жителей страны пугают Россией, чтобы ужесточать цензуру

© AP Photo / Pavel GolovkinЛюди на набережной в Марселе, Франция
Люди на набережной в Марселе, Франция - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Люди на набережной в Марселе, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Французские власти после интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону начали пугать своих граждан Россией, чтобы ужесточать цензуру в интернете, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Как пишет политик, во вторник французские власти отчитались о выявлении сети якобы продвигающих Россию сайтов, которую они назвали "Портал Комбат".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Российский дипломат заявил о войне с ЕС на информационном поле
12 февраля, 09:58
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"Все это подается так помпезно по двум причинам: любой ценой внушить французам идею неминуемой и огромной российской угрозы, особенно после интервью Путина Такеру Карлсону… и оправдать ужесточение цензуры в интернете: эта галиматья используется, чтобы оправдывать запрет сайтов, социальных сетей, мнений", - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Запад лихорадочно пытается заделать брешь в информационной блокаде России
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В миреРоссияФранцияСШАВладимир ПутинТакер КарлсонФлориан ФилиппоПатриотЕвросоюзИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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