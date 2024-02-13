Рейтинг@Mail.ru
Французский политик призвал власти страны не давать Зеленскому ни цента - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/frantsiya-1927133734.html
Французский политик призвал власти страны не давать Зеленскому ни цента
Французский политик призвал власти страны не давать Зеленскому ни цента - РИА Новости, 13.02.2024
Французский политик призвал власти страны не давать Зеленскому ни цента
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал французские власти прекратить финансирование Владимира Зеленского, поприветствовав действия... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:01
2024-02-13T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
патриот
сергей лавров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150521/44/1505214492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14ddcbced1f74964d776e10b12764c3e.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал французские власти прекратить финансирование Владимира Зеленского, поприветствовав действия республиканцев в американской палате представителей, которые блокируют выделение нового финансового пакета Киеву. "Браво трамповским парламентариям палаты представителей в США, которые блокируют 60 миллиардов долларов, которые сенат хочет отправить режиму Зеленского… Франция также должна прекратить это безумие… Ни цента Зеленскому", - написал политик на своей странице в социальной сети Х. Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. После того, как республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе, начались обсуждения нового законопроекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, без выделения средств на границу. В обоих документах на нужды Киева планируется выделить порядка 60 миллиардов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240213/ssha-1927088018.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150521/44/1505214492_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47e32440b780e8647bfc4408bd669af5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, нато, патриот, сергей лавров, россия, сша, флориан филиппо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Патриот, Сергей Лавров, Россия, США, Флориан Филиппо
Французский политик призвал власти страны не давать Зеленскому ни цента

Политик Флориан Филиппо призвал власти Франции не давать Зеленскому ни цента

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал французские власти прекратить финансирование Владимира Зеленского, поприветствовав действия республиканцев в американской палате представителей, которые блокируют выделение нового финансового пакета Киеву.
«
"Браво трамповским парламентариям палаты представителей в США, которые блокируют 60 миллиардов долларов, которые сенат хочет отправить режиму Зеленского… Франция также должна прекратить это безумие… Ни цента Зеленскому", - написал политик на своей странице в социальной сети Х.
Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. После того, как республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе, начались обсуждения нового законопроекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, без выделения средств на границу. В обоих документах на нужды Киева планируется выделить порядка 60 миллиардов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Вчера, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОПатриотСергей ЛавровРоссияСШАФлориан Филиппо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала