https://ria.ru/20240213/frantsiya-1927133734.html

Французский политик призвал власти страны не давать Зеленскому ни цента

Французский политик призвал власти страны не давать Зеленскому ни цента - РИА Новости, 13.02.2024

Французский политик призвал власти страны не давать Зеленскому ни цента

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал французские власти прекратить финансирование Владимира Зеленского, поприветствовав действия... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T17:01

2024-02-13T17:01

2024-02-13T17:01

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал французские власти прекратить финансирование Владимира Зеленского, поприветствовав действия республиканцев в американской палате представителей, которые блокируют выделение нового финансового пакета Киеву. "Браво трамповским парламентариям палаты представителей в США, которые блокируют 60 миллиардов долларов, которые сенат хочет отправить режиму Зеленского… Франция также должна прекратить это безумие… Ни цента Зеленскому", - написал политик на своей странице в социальной сети Х. Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. После того, как республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе, начались обсуждения нового законопроекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, без выделения средств на границу. В обоих документах на нужды Киева планируется выделить порядка 60 миллиардов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240213/ssha-1927088018.html

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