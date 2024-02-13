https://ria.ru/20240213/flot-1927042781.html

Коммунальный флот в Москве начали готовить к открытию навигации

Коммунальный флот в Москве начали готовить к открытию навигации - РИА Новости, 13.02.2024

Коммунальный флот в Москве начали готовить к открытию навигации

Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:35

2024-02-13T12:35

2024-02-13T12:36

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что работы по межнавигационному ремонту ведутся в соответствии с графиком и будут завершены в апреле. "В настоящее время проводится тщательная проверка технического состояния судов, при необходимости выполняются ремонт и замена двигателей, ведется налаживание движительных и рулевых систем, замена жидкостей и расходных материалов, проверка насосного оборудования. Капитально отремонтируем главные дизель-генераторные установки на двух плавучих кранах и проведем ремонт обшивки корпусов на четырех несамоходных шаландах. На заключительном этапе будут организованы ходовые испытания всех судов, чтобы оценить их готовность к открытию речной навигации", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом сезоне коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали почти 100 загрязнений, со дна было извлечено около 21 тысячи тонн песка и грунта. Благодаря грамотной расстановке флота, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем.

https://ria.ru/20231016/musor-1903079936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы