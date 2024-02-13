https://ria.ru/20240213/flot-1927042781.html
Коммунальный флот в Москве начали готовить к открытию навигации
Коммунальный флот в Москве начали готовить к открытию навигации - РИА Новости, 13.02.2024
Коммунальный флот в Москве начали готовить к открытию навигации
Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:35
2024-02-13T12:35
2024-02-13T12:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604431551_0:288:3022:1988_1920x0_80_0_0_80d5625819d2db7176a1aabfab7cfb70.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что работы по межнавигационному ремонту ведутся в соответствии с графиком и будут завершены в апреле. "В настоящее время проводится тщательная проверка технического состояния судов, при необходимости выполняются ремонт и замена двигателей, ведется налаживание движительных и рулевых систем, замена жидкостей и расходных материалов, проверка насосного оборудования. Капитально отремонтируем главные дизель-генераторные установки на двух плавучих кранах и проведем ремонт обшивки корпусов на четырех несамоходных шаландах. На заключительном этапе будут организованы ходовые испытания всех судов, чтобы оценить их готовность к открытию речной навигации", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом сезоне коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали почти 100 загрязнений, со дна было извлечено около 21 тысячи тонн песка и грунта. Благодаря грамотной расстановке флота, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем.
https://ria.ru/20231016/musor-1903079936.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604431551_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_24ca778c71fbb3689ab6d209081e92c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок", - сказал Бирюков
.
Заммэра подчеркнул, что работы по межнавигационному ремонту ведутся в соответствии с графиком и будут завершены в апреле.
«
"В настоящее время проводится тщательная проверка технического состояния судов, при необходимости выполняются ремонт и замена двигателей, ведется налаживание движительных и рулевых систем, замена жидкостей и расходных материалов, проверка насосного оборудования. Капитально отремонтируем главные дизель-генераторные установки на двух плавучих кранах и проведем ремонт обшивки корпусов на четырех несамоходных шаландах. На заключительном этапе будут организованы ходовые испытания всех судов, чтобы оценить их готовность к открытию речной навигации", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом сезоне коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали почти 100 загрязнений, со дна было извлечено около 21 тысячи тонн песка и грунта.
Благодаря грамотной расстановке флота, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем.
Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот в Москве-реке в этом году