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Турция заявила о фейковых фото Израиля в сообщении о содействии Газе - РИА Новости, 13.02.2024
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12:18 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/feyk-1927036939.html
Турция заявила о фейковых фото Израиля в сообщении о содействии Газе
Турция заявила о фейковых фото Израиля в сообщении о содействии Газе - РИА Новости, 13.02.2024
Турция заявила о фейковых фото Израиля в сообщении о содействии Газе
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы содействии Израилем доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, уличив израильскую сторону в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:18
2024-02-13T12:18
в мире
турция
израиль
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АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы содействии Израилем доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, уличив израильскую сторону в использовании при освещении этой темы фотографий из палаточного городка украинских беженцев в Молдавии. "Утверждение о том, что "Израиль содействует транспортировке гуманитарной помощи в Газу" в связи с изображениями, которыми поделились официальные и пропагандистские аккаунты Израиля в социальных сетях, не соответствует действительности. При анализе вышеупомянутых постов было установлено, что на них изображен грузовик с гуманитарной помощью, доставленной украинцам в разные дни в рамках российско-украинской войны, и палаточный городок в Молдове, принадлежащий беженцам, покидающим Украину", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики. Согласно заявлению, кадры не имеют никакого отношения к гуманитарной помощи, поступившей в сектор Газа после израильских атак на эту территорию. "По данным женевской организации Euro-Mediterranean Human Rights Monitoring Organization (Euro-Med), до израильских атак на Газу в среднем 500 грузовиков ежедневно въезжали на эту территорию, но из-за израильских препятствий и беспорядочных бомбардировок это число сократилось до 100 или даже меньше", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240213/rafakh-1926973541.html
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в мире, турция, израиль, сектор газа
В мире, Турция, Израиль, Сектор Газа
Турция заявила о фейковых фото Израиля в сообщении о содействии Газе

Турция опровергла сообщение Израиля о содействии Газе, выявив фейковые фото

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы содействии Израилем доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, уличив израильскую сторону в использовании при освещении этой темы фотографий из палаточного городка украинских беженцев в Молдавии.
"Утверждение о том, что "Израиль содействует транспортировке гуманитарной помощи в Газу" в связи с изображениями, которыми поделились официальные и пропагандистские аккаунты Израиля в социальных сетях, не соответствует действительности. При анализе вышеупомянутых постов было установлено, что на них изображен грузовик с гуманитарной помощью, доставленной украинцам в разные дни в рамках российско-украинской войны, и палаточный городок в Молдове, принадлежащий беженцам, покидающим Украину", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики.
Согласно заявлению, кадры не имеют никакого отношения к гуманитарной помощи, поступившей в сектор Газа после израильских атак на эту территорию.
"По данным женевской организации Euro-Mediterranean Human Rights Monitoring Organization (Euro-Med), до израильских атак на Газу в среднем 500 грузовиков ежедневно въезжали на эту территорию, но из-за израильских препятствий и беспорядочных бомбардировок это число сократилось до 100 или даже меньше", - говорится в заявлении.
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