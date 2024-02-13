https://ria.ru/20240213/feyk-1927036939.html

Турция заявила о фейковых фото Израиля в сообщении о содействии Газе

Турция заявила о фейковых фото Израиля в сообщении о содействии Газе - РИА Новости, 13.02.2024

Турция заявила о фейковых фото Израиля в сообщении о содействии Газе

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы содействии Израилем доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, уличив израильскую сторону в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:18

2024-02-13T12:18

2024-02-13T12:18

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турция

израиль

сектор газа

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АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы содействии Израилем доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, уличив израильскую сторону в использовании при освещении этой темы фотографий из палаточного городка украинских беженцев в Молдавии. "Утверждение о том, что "Израиль содействует транспортировке гуманитарной помощи в Газу" в связи с изображениями, которыми поделились официальные и пропагандистские аккаунты Израиля в социальных сетях, не соответствует действительности. При анализе вышеупомянутых постов было установлено, что на них изображен грузовик с гуманитарной помощью, доставленной украинцам в разные дни в рамках российско-украинской войны, и палаточный городок в Молдове, принадлежащий беженцам, покидающим Украину", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики. Согласно заявлению, кадры не имеют никакого отношения к гуманитарной помощи, поступившей в сектор Газа после израильских атак на эту территорию. "По данным женевской организации Euro-Mediterranean Human Rights Monitoring Organization (Euro-Med), до израильских атак на Газу в среднем 500 грузовиков ежедневно въезжали на эту территорию, но из-за израильских препятствий и беспорядочных бомбардировок это число сократилось до 100 или даже меньше", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240213/rafakh-1926973541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, израиль, сектор газа