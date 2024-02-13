https://ria.ru/20240213/fermery-1927120964.html

Молдавские фермеры снова заблокировали дорогу у КПП в Леушенах

Молдавские фермеры снова заблокировали дорогу у КПП в Леушенах - РИА Новости, 13.02.2024

Молдавские фермеры снова заблокировали дорогу у КПП в Леушенах

Аграрии в Молдавии во вторник проводят очередную акцию протеста и снова заблокировали участок дороги у КПП в Леушенах на молдавско-румынской границе, сообщил... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:32

2024-02-13T16:32

2024-02-13T16:32

украина

молдавия

турция

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926612813_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_1e0a41955aa689b2919c64eaca1a7b04.jpg

КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Аграрии в Молдавии во вторник проводят очередную акцию протеста и снова заблокировали участок дороги у КПП в Леушенах на молдавско-румынской границе, сообщил корреспонденту РИА Новости фермер из города Каушаны Сергей Стефанко. Протесты фермеров в Молдавии начались в южных районах 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии в других районах. В субботу более 30 тракторов заблокировали дорогу у погранпоста Леушены на румынской границе. В понедельник протесты продолжились в нескольких районах республики, а ассоциация "Сила фермеров" выпустила сообщение о том, что фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. "Сегодня мы заблокировали выезд на КПП в Леушенах в знак протеста против произвола властей. Правительство не защищает молдавских производителей. Поощряются иностранцы. Мы видели на дорогах караваны грузовиков из Турции, Украины, груженные не только зерном. Везут и мясную продукцию, молочную, что угодно везут. А нашу молдавскую продукцию блокируют. Этот беспредел со стороны властей надо остановить", - сказал фермер. Аграрии намерены перекрыть движение и на других трассах национального значения на юге и на севере страны. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег. Молдавские фермеры в прошлом году протестовали с июля до августа, затем вновь приехали в Кишинев на тракторах в ноябре и оставались там до середины декабря. Аграрии требуют от руководства страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи и от падения цен на зерновые. Также фермеры хотят получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Они настаивают, что их требования должны быть исполнены до конца марта.

https://ria.ru/20240213/antverpen-1927064218.html

https://ria.ru/20240213/fermery-1927117432.html

украина

молдавия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, молдавия, турция, в мире