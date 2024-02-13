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Молдавские фермеры снова заблокировали дорогу у КПП в Леушенах - РИА Новости, 13.02.2024
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16:32 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/fermery-1927120964.html
Молдавские фермеры снова заблокировали дорогу у КПП в Леушенах
Молдавские фермеры снова заблокировали дорогу у КПП в Леушенах - РИА Новости, 13.02.2024
Молдавские фермеры снова заблокировали дорогу у КПП в Леушенах
Аграрии в Молдавии во вторник проводят очередную акцию протеста и снова заблокировали участок дороги у КПП в Леушенах на молдавско-румынской границе, сообщил... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:32
2024-02-13T16:32
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КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Аграрии в Молдавии во вторник проводят очередную акцию протеста и снова заблокировали участок дороги у КПП в Леушенах на молдавско-румынской границе, сообщил корреспонденту РИА Новости фермер из города Каушаны Сергей Стефанко. Протесты фермеров в Молдавии начались в южных районах 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии в других районах. В субботу более 30 тракторов заблокировали дорогу у погранпоста Леушены на румынской границе. В понедельник протесты продолжились в нескольких районах республики, а ассоциация "Сила фермеров" выпустила сообщение о том, что фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. "Сегодня мы заблокировали выезд на КПП в Леушенах в знак протеста против произвола властей. Правительство не защищает молдавских производителей. Поощряются иностранцы. Мы видели на дорогах караваны грузовиков из Турции, Украины, груженные не только зерном. Везут и мясную продукцию, молочную, что угодно везут. А нашу молдавскую продукцию блокируют. Этот беспредел со стороны властей надо остановить", - сказал фермер. Аграрии намерены перекрыть движение и на других трассах национального значения на юге и на севере страны. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег. Молдавские фермеры в прошлом году протестовали с июля до августа, затем вновь приехали в Кишинев на тракторах в ноябре и оставались там до середины декабря. Аграрии требуют от руководства страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи и от падения цен на зерновые. Также фермеры хотят получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Они настаивают, что их требования должны быть исполнены до конца марта.
https://ria.ru/20240213/antverpen-1927064218.html
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украина, молдавия, турция, в мире
Украина, Молдавия, Турция, В мире
Молдавские фермеры снова заблокировали дорогу у КПП в Леушенах

Стефанко: молдавские фермеры снова заблокировали дорогу у КПП в Леушенах

© Sputnik / OsmatescoМолдавские фермеры
Молдавские фермеры - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Sputnik / Osmatesco
Молдавские фермеры . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Аграрии в Молдавии во вторник проводят очередную акцию протеста и снова заблокировали участок дороги у КПП в Леушенах на молдавско-румынской границе, сообщил корреспонденту РИА Новости фермер из города Каушаны Сергей Стефанко.
Протесты фермеров в Молдавии начались в южных районах 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии в других районах. В субботу более 30 тракторов заблокировали дорогу у погранпоста Леушены на румынской границе. В понедельник протесты продолжились в нескольких районах республики, а ассоциация "Сила фермеров" выпустила сообщение о том, что фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями.
Акция протеста бельгийских фермеров в порту Антверпена. 13 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Фермеры заблокировали подъезды к порту в Антверпене
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"Сегодня мы заблокировали выезд на КПП в Леушенах в знак протеста против произвола властей. Правительство не защищает молдавских производителей. Поощряются иностранцы. Мы видели на дорогах караваны грузовиков из Турции, Украины, груженные не только зерном. Везут и мясную продукцию, молочную, что угодно везут. А нашу молдавскую продукцию блокируют. Этот беспредел со стороны властей надо остановить", - сказал фермер.
Аграрии намерены перекрыть движение и на других трассах национального значения на юге и на севере страны.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
Молдавские фермеры в прошлом году протестовали с июля до августа, затем вновь приехали в Кишинев на тракторах в ноябре и оставались там до середины декабря. Аграрии требуют от руководства страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи и от падения цен на зерновые. Также фермеры хотят получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Они настаивают, что их требования должны быть исполнены до конца марта.
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