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Польские фермеры блокируют проезд фур еще на одном КПП, заявили на Украине - РИА Новости, 13.02.2024
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16:23 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/fermery-1927118050.html
Польские фермеры блокируют проезд фур еще на одном КПП, заявили на Украине
Польские фермеры блокируют проезд фур еще на одном КПП, заявили на Украине - РИА Новости, 13.02.2024
Польские фермеры блокируют проезд фур еще на одном КПП, заявили на Украине
Польские фермеры заблокировали для проезда грузовиков еще один контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной "Краковец - Корчова", сообщает во вторник... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:23
2024-02-13T16:23
в мире
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Польские фермеры заблокировали для проезда грузовиков еще один контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной "Краковец - Корчова", сообщает во вторник украинская госпогранслужба. Украинская погранслужба 12 февраля сообщала, что польские фермеры устроили акции протеста и ограничили движение грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Украиной - "Устилуг - Зосин", "Угринов - Долгобычев" и "Шегини - Медика". Полностью заблокированы два пункта пропуска - "Рава-Русская - Хребенное" и "Дорохуск - Ягодин". "Польские фермеры приступили к блокированию движения возле пункта "Корчева – Краковец". Около 14.00 (15.00 мск) польские фермеры начали акцию протеста неподалеку от пункта пропуска "Корчова", что напротив украинского "Краковец", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы. Уточняется, что блокирование коснется лишь грузовиков, пассажирский транспорт сможет проезжать беспрепятственно. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240213/kolodzeychak-1927102734.html
https://ria.ru/20240104/fermery-1919702177.html
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в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
Польские фермеры блокируют проезд фур еще на одном КПП, заявили на Украине

Погранслужба Украины: польские фермеры блокируют фуры у КПП "Краковец — Корчова"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Международный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Польские фермеры заблокировали для проезда грузовиков еще один контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной "Краковец - Корчова", сообщает во вторник украинская госпогранслужба.
Украинская погранслужба 12 февраля сообщала, что польские фермеры устроили акции протеста и ограничили движение грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Украиной - "Устилуг - Зосин", "Угринов - Долгобычев" и "Шегини - Медика". Полностью заблокированы два пункта пропуска - "Рава-Русская - Хребенное" и "Дорохуск - Ягодин".
"Польские фермеры приступили к блокированию движения возле пункта "Корчева – Краковец". Около 14.00 (15.00 мск) польские фермеры начали акцию протеста неподалеку от пункта пропуска "Корчова", что напротив украинского "Краковец", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы.
Уточняется, что блокирование коснется лишь грузовиков, пассажирский транспорт сможет проезжать беспрепятственно.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Польский замминистра попытался проверить грузы, идущие с Украины
Вчера, 15:32
Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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