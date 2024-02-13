https://ria.ru/20240213/fermery-1927118050.html

Польские фермеры блокируют проезд фур еще на одном КПП, заявили на Украине

Польские фермеры блокируют проезд фур еще на одном КПП, заявили на Украине - РИА Новости, 13.02.2024

Польские фермеры блокируют проезд фур еще на одном КПП, заявили на Украине

Польские фермеры заблокировали для проезда грузовиков еще один контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной "Краковец - Корчова", сообщает во вторник... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:23

2024-02-13T16:23

2024-02-13T16:23

в мире

украина

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923961009_0:21:3018:1719_1920x0_80_0_0_a06ecbc4cc8e3887679d05f29ba24b09.jpg

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Польские фермеры заблокировали для проезда грузовиков еще один контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной "Краковец - Корчова", сообщает во вторник украинская госпогранслужба. Украинская погранслужба 12 февраля сообщала, что польские фермеры устроили акции протеста и ограничили движение грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Украиной - "Устилуг - Зосин", "Угринов - Долгобычев" и "Шегини - Медика". Полностью заблокированы два пункта пропуска - "Рава-Русская - Хребенное" и "Дорохуск - Ягодин". "Польские фермеры приступили к блокированию движения возле пункта "Корчева – Краковец". Около 14.00 (15.00 мск) польские фермеры начали акцию протеста неподалеку от пункта пропуска "Корчова", что напротив украинского "Краковец", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы. Уточняется, что блокирование коснется лишь грузовиков, пассажирский транспорт сможет проезжать беспрепятственно. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240213/kolodzeychak-1927102734.html

https://ria.ru/20240104/fermery-1919702177.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, польша