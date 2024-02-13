https://ria.ru/20240213/fermery-1927118050.html
Польские фермеры блокируют проезд фур еще на одном КПП, заявили на Украине
Польские фермеры блокируют проезд фур еще на одном КПП, заявили на Украине - РИА Новости, 13.02.2024
Польские фермеры блокируют проезд фур еще на одном КПП, заявили на Украине
Польские фермеры заблокировали для проезда грузовиков еще один контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной "Краковец - Корчова", сообщает во вторник... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:23
2024-02-13T16:23
2024-02-13T16:23
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Польские фермеры заблокировали для проезда грузовиков еще один контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной "Краковец - Корчова", сообщает во вторник украинская госпогранслужба. Украинская погранслужба 12 февраля сообщала, что польские фермеры устроили акции протеста и ограничили движение грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Украиной - "Устилуг - Зосин", "Угринов - Долгобычев" и "Шегини - Медика". Полностью заблокированы два пункта пропуска - "Рава-Русская - Хребенное" и "Дорохуск - Ягодин". "Польские фермеры приступили к блокированию движения возле пункта "Корчева – Краковец". Около 14.00 (15.00 мск) польские фермеры начали акцию протеста неподалеку от пункта пропуска "Корчова", что напротив украинского "Краковец", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы. Уточняется, что блокирование коснется лишь грузовиков, пассажирский транспорт сможет проезжать беспрепятственно. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240213/kolodzeychak-1927102734.html
https://ria.ru/20240104/fermery-1919702177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша
Польские фермеры блокируют проезд фур еще на одном КПП, заявили на Украине
Погранслужба Украины: польские фермеры блокируют фуры у КПП "Краковец — Корчова"
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости.
Польские фермеры заблокировали для проезда грузовиков еще один контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной "Краковец - Корчова", сообщает
во вторник украинская госпогранслужба.
Украинская погранслужба 12 февраля сообщала, что польские фермеры устроили акции протеста и ограничили движение грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Украиной - "Устилуг - Зосин", "Угринов - Долгобычев" и "Шегини - Медика". Полностью заблокированы два пункта пропуска - "Рава-Русская - Хребенное" и "Дорохуск - Ягодин".
"Польские фермеры приступили к блокированию движения возле пункта "Корчева – Краковец". Около 14.00 (15.00 мск) польские фермеры начали акцию протеста неподалеку от пункта пропуска "Корчова", что напротив украинского "Краковец", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы.
Уточняется, что блокирование коснется лишь грузовиков, пассажирский транспорт сможет проезжать беспрепятственно.
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Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы
. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС
с Киевом
, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе
.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши
объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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