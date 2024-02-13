Рейтинг@Mail.ru
Будут с Россией. В США озвучили мирный план европейских союзников - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 13.02.2024 (обновлено: 11:24 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/evropeytsy-1926977426.html
Будут с Россией. В США озвучили мирный план европейских союзников
Будут с Россией. В США озвучили мирный план европейских союзников - РИА Новости, 13.02.2024
Будут с Россией. В США озвучили мирный план европейских союзников
Европа рано или поздно выйдет из-под влияния США и попытается установить хорошие отношения с Россией, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T02:00
2024-02-13T11:24
в мире
европа
россия
сша
скотт риттер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100589/93/1005899338_0:125:2000:1250_1920x0_80_0_0_7fe9050da8a8522923790d2e55cce380.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Европа рано или поздно выйдет из-под влияния США и попытается установить хорошие отношения с Россией, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Мне кажется, что в дальнейшем европейцы решат, что необходимо создать новую архитектуру безопасности в Европе, которая позволит им мирно сосуществовать с Россией", — предположил аналитик.По словам Риттера, жители Евросоюза уже проявляют недовольство проамериканской политикой своих элит. Это выражается в массовых протестах фермеров и разочаровании избирателей в правящих партиях европейских государств.Экс-разведчик отметил, что сотрудничество с Россией несет для Европы экономические выгоды. Например, только российские энергоресурсы способны оживить немецкую экономику."Это — единственный возможный исход. Сейчас на наших глазах европейцы начинают осознавать, что их взяли в заложники &lt;...&gt; политики, которых интересы Европы и ее населения не заботят", — считает Риттер.Президент России Владимир Путин ранее заявил в интервью Такеру Карлсону, что Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока — 2", но Германия не открывает его.
https://ria.ru/20240209/potok-1926442211.html
https://ria.ru/20240212/germaniya-1926872652.html
европа
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100589/93/1005899338_85:0:1916:1373_1920x0_80_0_0_c271ce6fbbe828b8bc0519373d3b608c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, сша, скотт риттер
В мире, Европа, Россия, США, Скотт Риттер
Будут с Россией. В США озвучили мирный план европейских союзников

Экс-разведчик Риттер: европейцы хотят мирно сосуществовать с Россией

© Fotolia / hansennФлаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Fotolia / hansenn
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Европа рано или поздно выйдет из-под влияния США и попытается установить хорошие отношения с Россией, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«
"Мне кажется, что в дальнейшем европейцы решат, что необходимо создать новую архитектуру безопасности в Европе, которая позволит им мирно сосуществовать с Россией", — предположил аналитик.
По словам Риттера, жители Евросоюза уже проявляют недовольство проамериканской политикой своих элит. Это выражается в массовых протестах фермеров и разочаровании избирателей в правящих партиях европейских государств.
Экс-разведчик отметил, что сотрудничество с Россией несет для Европы экономические выгоды. Например, только российские энергоресурсы способны оживить немецкую экономику.
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В Германии заявили, что запуск "Северного потока — 2" обезопасит страну
9 февраля, 15:28
"Это — единственный возможный исход. Сейчас на наших глазах европейцы начинают осознавать, что их взяли в заложники <...> политики, которых интересы Европы и ее населения не заботят", — считает Риттер.
Президент России Владимир Путин ранее заявил в интервью Такеру Карлсону, что Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока — 2", но Германия не открывает его.
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Немцы резко поменяли отношение к России, показал опрос
Вчера, 15:29
 
В миреЕвропаРоссияСШАСкотт Риттер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала