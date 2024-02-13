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Будут с Россией. В США озвучили мирный план европейских союзников
Будут с Россией. В США озвучили мирный план европейских союзников - РИА Новости, 13.02.2024
Будут с Россией. В США озвучили мирный план европейских союзников
Европа рано или поздно выйдет из-под влияния США и попытается установить хорошие отношения с Россией, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T02:00
2024-02-13T02:00
2024-02-13T11:24
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Европа рано или поздно выйдет из-под влияния США и попытается установить хорошие отношения с Россией, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Мне кажется, что в дальнейшем европейцы решат, что необходимо создать новую архитектуру безопасности в Европе, которая позволит им мирно сосуществовать с Россией", — предположил аналитик.По словам Риттера, жители Евросоюза уже проявляют недовольство проамериканской политикой своих элит. Это выражается в массовых протестах фермеров и разочаровании избирателей в правящих партиях европейских государств.Экс-разведчик отметил, что сотрудничество с Россией несет для Европы экономические выгоды. Например, только российские энергоресурсы способны оживить немецкую экономику."Это — единственный возможный исход. Сейчас на наших глазах европейцы начинают осознавать, что их взяли в заложники <...> политики, которых интересы Европы и ее населения не заботят", — считает Риттер.Президент России Владимир Путин ранее заявил в интервью Такеру Карлсону, что Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока — 2", но Германия не открывает его.
https://ria.ru/20240209/potok-1926442211.html
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в мире, европа, россия, сша, скотт риттер
В мире, Европа, Россия, США, Скотт Риттер
Будут с Россией. В США озвучили мирный план европейских союзников
Экс-разведчик Риттер: европейцы хотят мирно сосуществовать с Россией