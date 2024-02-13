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Захарова прокомментировала объявление премьера Эстонии в розыск в России - РИА Новости, 13.02.2024
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12:56 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/estoniya-1927049406.html
Захарова прокомментировала объявление премьера Эстонии в розыск в России
Захарова прокомментировала объявление премьера Эстонии в розыск в России - РИА Новости, 13.02.2024
Захарова прокомментировала объявление премьера Эстонии в розыск в России
Официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале прокомментировала решение МВД РФ объявить в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:56
2024-02-13T12:56
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале прокомментировала решение МВД РФ объявить в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря страны Таймара Петеркопа в розыск, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма. Захарова написала, что МВД России объявили премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа в розыск за уничтожение памятников советским воинам. "За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало", - отреагировала официальный представитель МИД РФ. Эстонский военный музей заявил ранее, что планирует перезахоронить останки советских военных, чтобы восстановить проход к памятнику кавалерам эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище. Речь шла о 16 могилах и надгробных камнях. Затем появились сообщения о планах по "перезахоронению" останков 38 военнослужащих Советской Армии и Флота.
https://ria.ru/20240211/estoniya-1926707718.html
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в мире, эстония, россия, кайя каллас
В мире, Эстония, Россия, Кайя Каллас
Захарова прокомментировала объявление премьера Эстонии в розыск в России

Захарова прокомментировала решение МВД объявить премьера Эстонии в розыск

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале прокомментировала решение МВД РФ объявить в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря страны Таймара Петеркопа в розыск, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма.
Захарова написала, что МВД России объявили премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа в розыск за уничтожение памятников советским воинам.
«
"За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало", - отреагировала официальный представитель МИД РФ.
Эстонский военный музей заявил ранее, что планирует перезахоронить останки советских военных, чтобы восстановить проход к памятнику кавалерам эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище. Речь шла о 16 могилах и надгробных камнях. Затем появились сообщения о планах по "перезахоронению" останков 38 военнослужащих Советской Армии и Флота.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
В Эстонии разгорелся скандал между действующим и бывшим премьерами
11 февраля, 16:22
 
В миреЭстонияРоссияКайя Каллас
 
 
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