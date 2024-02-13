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Премьер Финляндии заявил о намерении ужесточить меры экономии - РИА Новости, 13.02.2024
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17:05 13.02.2024 (обновлено: 17:06 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/ekonomiya-1927135055.html
Премьер Финляндии заявил о намерении ужесточить меры экономии
Премьер Финляндии заявил о намерении ужесточить меры экономии - РИА Новости, 13.02.2024
Премьер Финляндии заявил о намерении ужесточить меры экономии
Правительство Финляндии намерено принять еще более жесткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы, заявил во вторник премьер-министр... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:05
2024-02-13T17:06
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство Финляндии намерено принять еще более жесткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы, заявил во вторник премьер-министр Петтери Орпо. "Несмотря на принятые правительством меры жесткой экономии, мы все еще в долгах. Это означает, что нужно сделать еще больше, чтобы выйти из сложного положения &lt;…&gt; Мы считали, что мер, изложенных в правительственной программе, достаточно, но это не так", - сказал он на заседании парламента. На этой неделе в Финляндии проходит очередная волна забастовок против правительственных реформ на рынке труда, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие. Орпо отметил, что у трудовых организаций была возможность выдвинуть собственные идеи по укреплению занятости и государственных финансов, однако правительство намерено продолжать реализовывать реформы. Премьер в своей речи упомянул необходимость поддержки Украины и выразил надежду, что эта поддержка не ослабнет. Финляндия выделила Украине военную помощь в общей сложности на сумму 1,8 миллиарда евро, отметил он. Профсоюзные забастовки в Финляндии, которые проходят на этой неделе, обойдутся стране в 380 миллионов евро, сообщила во вторник крупнейшая организация работодателей Союз деловой жизни. В целом ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ уже составляет почти миллиард евро. Договоренность между профсоюзами и правительством не была достигнута.
https://ria.ru/20240212/finlyandiya-1926914639.html
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в мире, финляндия, петтери орпо, украина
В мире, Финляндия, Петтери Орпо, Украина
Премьер Финляндии заявил о намерении ужесточить меры экономии

Премьер Финляндии: власти намерены принять еще более жесткие меры экономии

© AP Photo / Sergei GritsПеттери Орпо
Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Петтери Орпо. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство Финляндии намерено принять еще более жесткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы, заявил во вторник премьер-министр Петтери Орпо.
«
"Несмотря на принятые правительством меры жесткой экономии, мы все еще в долгах. Это означает, что нужно сделать еще больше, чтобы выйти из сложного положения <…> Мы считали, что мер, изложенных в правительственной программе, достаточно, но это не так", - сказал он на заседании парламента.
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На этой неделе в Финляндии проходит очередная волна забастовок против правительственных реформ на рынке труда, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие.
Орпо отметил, что у трудовых организаций была возможность выдвинуть собственные идеи по укреплению занятости и государственных финансов, однако правительство намерено продолжать реализовывать реформы.
Премьер в своей речи упомянул необходимость поддержки Украины и выразил надежду, что эта поддержка не ослабнет. Финляндия выделила Украине военную помощь в общей сложности на сумму 1,8 миллиарда евро, отметил он.
Профсоюзные забастовки в Финляндии, которые проходят на этой неделе, обойдутся стране в 380 миллионов евро, сообщила во вторник крупнейшая организация работодателей Союз деловой жизни. В целом ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ уже составляет почти миллиард евро. Договоренность между профсоюзами и правительством не была достигнута.
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