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Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Кировский район Донецка
Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Кировский район Донецка - РИА Новости, 13.02.2024
Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:50
2024-02-13T11:50
2024-02-13T11:50
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 11:10 – город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. О последствиях пока не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240213/obstrel-1927016150.html
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кировский район, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Украина
Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Кировский район Донецка
СЦКК: ВСУ сбросили снаряд с беспилотника на Кировский район Донецка