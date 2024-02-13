https://ria.ru/20240213/donetsk-1927028267.html

Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Кировский район Донецка

Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Кировский район Донецка - РИА Новости, 13.02.2024

Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:50

2024-02-13T11:50

2024-02-13T11:50

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

украина

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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 11:10 – город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. О последствиях пока не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240213/obstrel-1927016150.html

кировский район

донецк

украина

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кировский район, донецк, украина