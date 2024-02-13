https://ria.ru/20240213/desyatiletie-1927143509.html

В Британии спрогнозировали опасное десятилетие, полное конфликтов

В Британии спрогнозировали опасное десятилетие, полное конфликтов - РИА Новости, 13.02.2024

В Британии спрогнозировали опасное десятилетие, полное конфликтов

Базирующийся в Лондоне Международный институт стратегических исследований (IISS) прогнозирует, что на фоне разгоревшихся на разных континентах конфликтов миру... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T17:32

2024-02-13T17:32

2024-02-13T17:36

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Базирующийся в Лондоне Международный институт стратегических исследований (IISS) прогнозирует, что на фоне разгоревшихся на разных континентах конфликтов миру придется столкнуться с "еще более опасным десятилетием". "Нынешняя ситуация в сфере военной безопасности предвещает, что, вероятно, наступит еще более опасное десятилетие, характеризующееся бесстыдным применением некоторыми военной силы для реализации своих претензий", – сказано в подготовленном институтом ежегодном бюллетене "Военный баланс". Как отмечают в организации, ухудшение безопасности привело к тому, что общемировые расходы на оборону достигли рекордных 2,2 триллиона долларов США за 2023 год, что представляет рост на 9% по сравнению с предыдущим годом. В институте прогнозируют, что в нынешнем год эта сумма, скорее всего, вырастет. Отдельно уточняется, что многие европейские страны нарастили оборонные расходы с 2014 года. Так, со времен вхождения Крыма в состав РФ страны НАТО за исключением США увеличили траты в этой сфере на 32%, Уточняется, что США сохраняет за собой лидерство на военные расходы. Так, на Соединенные Штаты приходится 41% общемировых расходов и 70% в Североатлантическом альянсе. Как отмечают в институте, в РФ и Китае также выросли траты на оборону, которые вместе с НАТО составляют более 70% от общемировых военных расходов. Однако рост оборонных расходов в европейских странах зачастую нацелен на решение старых проблем в оборонной сфере. "Темпы расходования боеприпасов в войне между Россией и Украиной также заставили Запад признать, что производственные мощности атрофировались, и страны бросились исправлять недостатки, возникшие в результате многолетнего недоинвестирования и неуместного внимания к тому, чтобы все сделать "точно вовремя", а не "на всякий случай", – говорится в документе. Как считают эксперты, боевые действия на Украине заставляют другие страны пересмотреть подходы в оборонной сфере. "Уроки, извлеченные из боевых действий, начинают влиять на мышление многих вооруженных сил. В это входит более высокая оценка артиллерии, барражирующих боеприпасов и систем противодействия БПЛА, а также понимание ценности морских беспилотных аппаратов, и исходящей от них угрозы", – сказано в тексте. Морские беспилотники, рост спроса на которые подчеркивают эксперты, впервые упоминаются в бюллетене "Военный баланс". В докладе отмечаются большие потери, которые понесла Украина, хотя западные поставки позволили Киеву в целом сохранить общий объем оборудования, повышая при этом качество техники. "Ситуация подчеркивает растущее ощущение тупика в боевых действиях, который может сохраниться в течение 2024 года", – считают эксперты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240213/nastuplenie-1926995064.html

https://ria.ru/20240213/biden-1926953507.html

https://ria.ru/20240213/evropa-1926968507.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, украина, сша, нато, китай