https://ria.ru/20240213/chinovniki-1927040685.html

Кремль прокомментировал объявление в розыск чиновников из Прибалтики

Кремль прокомментировал объявление в розыск чиновников из Прибалтики - РИА Новости, 13.02.2024

Кремль прокомментировал объявление в розыск чиновников из Прибалтики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя объявление в розыск чиновников из Эстонии и Литвы, отметил, что эти люди предпринимают враждебные... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:31

2024-02-13T12:31

2024-02-13T12:37

политика

прибалтика

эстония

литва

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя объявление в розыск чиновников из Эстонии и Литвы, отметил, что эти люди предпринимают враждебные действия по отношению к России и исторической памяти."Это люди, которые ответственны за решение, которое является надругательством над исторической памятью. Люди, которые предпринимают враждебные действия и к исторической памяти, и к нашей стране", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240213/rozysk-1927022365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, прибалтика, эстония, литва