Рейтинг@Mail.ru
Кремль прокомментировал объявление в розыск чиновников из Прибалтики - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 13.02.2024 (обновлено: 12:37 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/chinovniki-1927040685.html
Кремль прокомментировал объявление в розыск чиновников из Прибалтики
Кремль прокомментировал объявление в розыск чиновников из Прибалтики - РИА Новости, 13.02.2024
Кремль прокомментировал объявление в розыск чиновников из Прибалтики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя объявление в розыск чиновников из Эстонии и Литвы, отметил, что эти люди предпринимают враждебные... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:31
2024-02-13T12:37
политика
прибалтика
эстония
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918953591_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_13a916781956f1af31ce75561fac5310.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя объявление в розыск чиновников из Эстонии и Литвы, отметил, что эти люди предпринимают враждебные действия по отношению к России и исторической памяти."Это люди, которые ответственны за решение, которое является надругательством над исторической памятью. Люди, которые предпринимают враждебные действия и к исторической памяти, и к нашей стране", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240213/rozysk-1927022365.html
прибалтика
эстония
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918953591_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_85c1a0ae8e4ee623338546c4864942b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, прибалтика, эстония, литва
Политика, Прибалтика, Эстония, Литва
Кремль прокомментировал объявление в розыск чиновников из Прибалтики

Песков: чиновников из Прибалтики объявили в розыск из-за высказываний против РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя объявление в розыск чиновников из Эстонии и Литвы, отметил, что эти люди предпринимают враждебные действия по отношению к России и исторической памяти.
"Это люди, которые ответственны за решение, которое является надругательством над исторической памятью. Люди, которые предпринимают враждебные действия и к исторической памяти, и к нашей стране", - сказал Песков журналистам.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Премьер-министра Эстонии объявили в розыск в России
11:22
 
ПолитикаПрибалтикаЭстонияЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала