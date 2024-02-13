https://ria.ru/20240213/chinovniki-1927040685.html
Кремль прокомментировал объявление в розыск чиновников из Прибалтики
Кремль прокомментировал объявление в розыск чиновников из Прибалтики - РИА Новости, 13.02.2024
Кремль прокомментировал объявление в розыск чиновников из Прибалтики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя объявление в розыск чиновников из Эстонии и Литвы, отметил, что эти люди предпринимают враждебные... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:31
2024-02-13T12:31
2024-02-13T12:37
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя объявление в розыск чиновников из Эстонии и Литвы, отметил, что эти люди предпринимают враждебные действия по отношению к России и исторической памяти."Это люди, которые ответственны за решение, которое является надругательством над исторической памятью. Люди, которые предпринимают враждебные действия и к исторической памяти, и к нашей стране", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, прибалтика, эстония, литва
Политика, Прибалтика, Эстония, Литва
Кремль прокомментировал объявление в розыск чиновников из Прибалтики
Песков: чиновников из Прибалтики объявили в розыск из-за высказываний против РФ
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя объявление в розыск чиновников из Эстонии и Литвы, отметил, что эти люди предпринимают враждебные действия по отношению к России и исторической памяти.
"Это люди, которые ответственны за решение, которое является надругательством над исторической памятью. Люди, которые предпринимают враждебные действия и к исторической памяти, и к нашей стране", - сказал Песков журналистам.
Премьер-министра Эстонии объявили в розыск в России