https://ria.ru/20240213/chernovol-1927011657.html

Андрей Черновол: западные советчики ответственны за конфликт в Судане

Андрей Черновол: западные советчики ответственны за конфликт в Судане - РИА Новости, 13.02.2024

Андрей Черновол: западные советчики ответственны за конфликт в Судане

После многолетней гражданской войны, межплеменных столкновений, распада страны, военных переворотов и общественных протестов Судан продолжает оставаться горячей РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:00

2024-02-13T11:00

2024-02-13T11:00

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После многолетней гражданской войны, межплеменных столкновений, распада страны, военных переворотов и общественных протестов Судан продолжает оставаться горячей точкой. Вспыхнувшие весной 2023 года ожесточенные столкновения между суданской армией и ополчением на стороне Сил быстрого реагирования заставили наблюдателей говорить о таком размахе конфликта, которого Судан, несмотря на все предыдущие перипетии, не видел за 100 лет. В этих условиях в Хартум прибыл на тот момент новый посол России в этой стране Андрей Черновол. Ему не привыкать работать в горячих точках. Когда-то дипломат в качестве временного поверенного в делах РФ в Йемене находился в Сане, когда началась горячая фаза йеменского конфликта, и столица оказалась под массированными авиаударами. Андрей Черновол по случаю Дня дипломатического работника рассказал корреспонденту РИА Новости Юлии Троицкой о своем опыте работы дипломатом, как посольству РФ в Хартуме в условиях войны и осады дипмиссии удалось организовать массовый отъезд из Судана соотечественников и иностранных граждан, поделился видением перспектив развития ситуации в республике и российско-суданского сотрудничества на фоне последних событий.— Вы опытный дипломат, почти 30 лет находитесь на дипломатической службе. Какой случай в вашей дипломатической карьере был самым запоминающимся? Какое достижение в работе вы считаете самым важным, в том числе за неполный год на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Судан?— Во время многолетней дипломатической работы в разных странах и на разных направлениях российским дипломатам постоянно приходится сталкиваться с различного рода ситуациями, требующими нестандартных решений. В первую очередь, это относится к непростому ближневосточному направлению. Каждая загранкомандировка имеет свою специфику и свои трудности, которые приходится преодолевать всем без исключения сотрудникам. Вместе с тем, с возрастом личные достижения каждого отходят на второй план, уступая место работе над общими государственными задачами. Конечно же, самые яркие воспоминания связаны с моим пребыванием в тех арабских странах, которые в силу различных внутренних и внешних причин оказались охвачены кровопролитными вооруженными конфликтами. В частности, в качестве временного поверенного в делах довелось наблюдать за перипетиями йеменского кризиса изнутри находившейся под массированными авиаударами Саны.Безусловно, этот опыт пригодился и в Хартуме, к работе в котором мне выдалось приступить буквально накануне начала военного противостояния в Судане весной прошлого года. С первых дней вооруженного конфликта посольство оказалось в эпицентре боевых действий. В условиях цейтнота и реальной угрозы жизни и здоровью нашим соотечественникам потребовалось максимально оперативно решать целый комплекс сложных задач. Важно, что несмотря на экстремальную ситуацию, весь коллектив дипмиссии проявил мужество, выдержку, высокие самоотдачу и профессионализм. Именно благодаря этому нам в координации с ответственными российскими ведомствами, в первую очередь МИД и Минобороны России, и суданской стороной удалось успешно осуществить уникальную в своем роде операцию по вывозу 1 мая 2023 года российских и иностранных граждан из Хартума в Москву. Отмечу, что на контрасте с многочисленными инцидентами в ходе эвакуационных мероприятий других дипмиссий никто из наших соотечественников не пострадал.— Какими профессиональными успехами вы гордитесь, особенно в качестве главы российской дипмиссии в Судане?— По моему мнению, главным достижением стало сохранение полновесного российского дипломатического присутствия в дружественном Судане, с которым нас связывают десятилетия взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях. Видим обоюдную заинтересованность в поддержании доверительного политического диалога. Это подтверждают состоявшиеся за последние месяцы визиты зампредседателя переходного Суверенного совета Судана Малика Агара и министра финансов Джибрила Ибрагима в Россию.Естественно, Судан в силу его стратегического положения занимает особое место в российской внешней политике на африканском направлении. Именно с учетом всех этих факторов президентом Российской Федерации Путиным было принято решение о переводе посольства из Хартума в Порт-Судан, который в настоящее время де-факто является временной столицей страны. Тем более, что мы в отличие от западников, бежавших из Судана в первые дни конфликта, не собираемся бросать наших суданских друзей в сложный момент.— Вам пришлось приступать к работе в Судане в невероятно сложных условиях внезапно разразившейся войны, как это отразилось на вашей работе как дипломата? С какими трудностями профессиональными, бытовыми вы столкнулись? Ощущали ли вы угрозу для своей жизни?— Очевидно, что работа в условиях боевых действий, особенно в период трехмесячного пребывания после начала конфликта посольства в Хартуме, была сопряжена с определенными рисками, связанными с безопасностью. Естественно, приходилось сталкиваться с серьезными неудобствами, когда наша дипмиссия находилась фактически в осадном положении в суданской столице. Однако, с учетом стоявших перед нами задач и ответственности за жизнь и безопасность наших граждан все эти проблемы отходили на второй план.— Суданские женщины всегда активно участвовали в экономической и политической жизни страны, в том числе они занимали посты в министерстве иностранных дел Судана. Однако военная ситуация негативно сказалась на положении женщин в стране. Приходится ли вам в это время взаимодействовать с женщинами в Судане в своей работе?— Действительно, суданские женщины традиционно принимают самое деятельное участие в экономической и политической жизни, что является одной из отличительных особенностей местного общества по сравнению со многими другими странами региона. В свете начавшегося вооруженного конфликта активная часть населения, включая представительниц прекрасного пола, сосредоточена на задачах мобилизации и оказания экстренной гуманитарной помощи беженцам, уехавшим из зоны боевых действий.В рамках профессиональной деятельности на регулярной основе обсуждаем эти и другие вопросы, в том числе с сотрудницами суданского Красного полумесяца.— Как живут посольство и посол РФ в Судане в военных условиях? Остаются ли еще в Судане российские граждане, помимо дипломатов и других сотрудников дипмиссии? Как им удается выживать в нынешних условиях? Помогает ли им посольство?— В настоящее время, как я уже сказал, посольство расположено в Порт-Судане, где сохраняется в целом стабильная ситуация в плане безопасности. Конечно, тяжелая социально-экономическая и гуманитарная обстановка в городе накладывает свой отпечаток на наше пребывание здесь, но несмотря на имеющиеся вызовы, нам удалось обустроиться на новом месте, в том числе возобновить работу консульского отдела.Что касается российских граждан, то большинство из них покинуло страну в первые недели конфликта. В настоящее время в Судане находятся не более сотни россиян, включая сотрудников посольства и наших специалистов, работающих по контрактам с местными компаниями. Находимся в плотном контакте и с теми соотечественниками, которые в силу семейных обстоятельств приняли решение остаться в стране.— Как изменилась обстановка в стране за время ведения военных действий? Есть ли, на ваш взгляд, в настоящее время какие-то подвижки, которые могли бы привести к прекращению конфликта в Судане? Предлагает ли Россия какие-то инициативы, есть ли у нее свое видение относительно вариантов прекращения войны в Судане?— К сожалению, конфликт приобрел долгосрочный характер. Боевые действия продолжаются в столичной агломерации, Дарфуре, центральных и южных штатах страны. Серьезно пострадала гражданская инфраструктура, порядка восьми миллионов суданцев были вынуждены покинуть свои дома.Полагаем, что значительную долю ответственности за происходящее несут западные советчики, которые буквально любой ценой готовы проталкивать к власти в Судане свою "демократическую" клиентуру, несмотря на неприятие подавляющим большинством суданского общества западных рецептов. Результатом таких заходов уже стали глубокие военно-политические проблемы во многих странах региона (Сирия, Ливия, Ирак, Йемен). Естественно, суданцы видят это и не желают себе такой судьбы.Не последнюю роль в развязывании конфликта сыграл и бывший спецпредставитель ООН в Судане Фолькер Пертес. Будучи хорошим специалистом-востоковедом, арабистом и просто умным человеком с прекрасным академическим образованием, он просто не мог не видеть к чему приведет слепое следование установкам коллективного Запада на реставрацию в Судане так называемого демперехода, а также его опасная игра на внутрисуданских противоречиях. Ангажированность Пертеса подтвердилась, во-первых, тем, что он был объявлен персоной нон-грата в Судане, и, во-вторых, тем, что его западные покровители обеспечили ему дальнейшую работу в системе ООН на весьма чувствительном иракском направлении.С самого начала конфликта мы последовательно выступаем за достижение политического разрешения кризиса самими суданцами без вмешательства извне. Уверены, что наши суданские друзья, не раз проходившие через серьезные испытания, смогут преодолеть стоящие перед ними экзистенциальные вызовы. Россия всегда готова прийти на помощь своим друзьям, если они ее попросят, но, в отличие от западников, никогда не навязывает подобные добрые услуги. В любом случае, решающее слово остается за самими суданцами.— Идет ли в настоящее время экономическое сотрудничество между двумя странами? Если да, то по каким направлениям? Есть ли возможность в нынешних условиях его развивать?— Естественно, вооруженный конфликт отрицательно сказался на двустороннем экономическом сотрудничестве. Однако полностью взаимодействие не прекращалось. По объективным причинам взята пауза в работе профильной российско-суданской межправкомиссии (МПК), в рамках которой обсуждались перспективные двусторонние проекты. В то же время очевидно, что с завершением войны перед суданцами остро встанет вопрос постконфликтного восстановления. В первую очередь, речь пойдет о разрушенных объектах транспортной инфраструктуры, энергетики, водоснабжения. Безусловно, отечественные компании и структуры могли бы внести существенный вклад в реализацию этих масштабных задач.— Вы встречались с министром минеральных ресурсов Судана в Порт-Судане в декабре прошлого года. Каковы были результаты этой встречи? Продолжают ли участвовать российские компании в разведке и добыче полезных ископаемых в этой стране? Намечаются ли какие-то новые договоренности в этой связи или из-за войны работа всех компаний была приостановлена? Есть ли перспективы развития нефтяной отрасли в стране и золотодобычи — наиболее популярных среди иностранных компаний направлений?— Во время проведенной в декабре встречи с министром минеральных ресурсов, сопредседателем суданской части российско-суданской МПК, Мухаммедом Баширом Абу-Наму партнеры высказались за активизацию двусторонних торгово-экономических отношений. Новые проекты сотрудничества в области разведки и добычи полезных ископаемых можно было бы в практическом плане обсудить в рамках очередного заседания межправкомиссии уже после завершения острой фазы суданского кризиса. В любом случае прилагаем максимум усилий для определения будущих направлений взаимодействия, восстановления достигнутого ранее уровня двусторонних отношений и их дальнейшего развития в экономической сфере. Важно, что несмотря на все текущие сложности соответствующий интерес сохраняется с обеих сторон.— До начала военных действий суданские власти активно вели переговоры с РФ о создании российской военно-морской базы в Порт-Судане. Как обстоит дело с этими планами в настоящее время? Насколько теперь Россию интересует возможность появления ее военной базы в Судане? Суданская армия по-прежнему использует российское вооружение, в частности, российские военные самолеты. Продолжается ли военное сотрудничество между РФ и Суданом, его армией, по каким направлениям?— Военное и военно-техническое сотрудничество традиционно является важным направлением российско-суданского сотрудничества. Как вы знаете, в 2019 году было подписано межгосударственное соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Порт-Судане. Однако в силу внутриполитического кризиса, а также в связи с роспуском парламента, суданская сторона пока не смогла завершить необходимые внутригосударственные процедуры его ратификации. В любом случае, последнее слово за нашими суданскими друзьями.— Ожидаете ли вы визитов российских делегаций в Судан в этом году? Суданские делегации периодически посещают РФ. Каких визитов суданских политиков или бизнес-делегаций вы еще ждете в этом году, на какие мероприятия?— С учетом объективных обстоятельств пока сложно говорить о конкретных планах по организации визитов российских делегаций в Судан. Понимаем, что в условиях военного времени нашим суданским друзьям трудно оказывать соответствующий прием иностранным делегациям. Уверен, что после стабилизации обстановки добрая практика полноценного делегационного обмена возобновится.

https://radiosputnik.ru/20240113/1921169657.html

https://ria.ru/20240120/sudan-1922518010.html

https://radiosputnik.ru/20231231/1919268946.html

https://radiosputnik.ru/20240210/1926591137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, россия, судан, хартум (город), красный полумесяц, оон, андрей черновол