https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927125404.html
Отцу Блиновской запретили общаться с дочерью
Отцу Блиновской запретили общаться с дочерью - РИА Новости, 13.02.2024
Отцу Блиновской запретили общаться с дочерью
Отцу деятельницы "информационного бизнеса" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, не разрешают общаться с дочерью - об этом сам мужчина пожаловался... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:42
2024-02-13T16:42
2024-02-13T16:42
происшествия
елена блиновская
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884814685_0:84:3111:1834_1920x0_80_0_0_08cdd71c35f98086a01c1e62b23e47bd.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Отцу деятельницы "информационного бизнеса" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, не разрешают общаться с дочерью - об этом сам мужчина пожаловался журналистам во вторник. "Не разрешают ни свиданий, ни звонков, даже письма не доходят. Я писал в конце месяца через "ФСИН-письмо", оно еще не дошло", - сказал он после заседания Мосгорсуда. По его словам, подробности дела и жизни своей дочери в СИЗО он узнает из СМИ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927113441.html
https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елена блиновская, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд
Происшествия, Елена Блиновская, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский городской суд
Отцу Блиновской запретили общаться с дочерью
Отец Блиновской пожаловался, что ему не разрешают свиданий с дочерью
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Отцу деятельницы "информационного бизнеса" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, не разрешают общаться с дочерью - об этом сам мужчина пожаловался журналистам во вторник.
"Не разрешают ни свиданий, ни звонков, даже письма не доходят. Я писал в конце месяца через "ФСИН
-письмо", оно еще не дошло", - сказал он после заседания Мосгорсуда
.
Блиновская расплакалась, оспаривая свой арест
По его словам, подробности дела и жизни своей дочери в СИЗО он узнает из СМИ.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО