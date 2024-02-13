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Отцу Блиновской запретили общаться с дочерью - РИА Новости, 13.02.2024
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16:42 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927125404.html
Отцу Блиновской запретили общаться с дочерью
Отцу Блиновской запретили общаться с дочерью - РИА Новости, 13.02.2024
Отцу Блиновской запретили общаться с дочерью
Отцу деятельницы "информационного бизнеса" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, не разрешают общаться с дочерью - об этом сам мужчина пожаловался... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:42
2024-02-13T16:42
происшествия
елена блиновская
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский городской суд
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Отцу деятельницы "информационного бизнеса" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, не разрешают общаться с дочерью - об этом сам мужчина пожаловался журналистам во вторник. "Не разрешают ни свиданий, ни звонков, даже письма не доходят. Я писал в конце месяца через "ФСИН-письмо", оно еще не дошло", - сказал он после заседания Мосгорсуда. По его словам, подробности дела и жизни своей дочери в СИЗО он узнает из СМИ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927113441.html
https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html
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происшествия, елена блиновская, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд
Происшествия, Елена Блиновская, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский городской суд
Отцу Блиновской запретили общаться с дочерью

Отец Блиновской пожаловался, что ему не разрешают свиданий с дочерью

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Отцу деятельницы "информационного бизнеса" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, не разрешают общаться с дочерью - об этом сам мужчина пожаловался журналистам во вторник.
"Не разрешают ни свиданий, ни звонков, даже письма не доходят. Я писал в конце месяца через "ФСИН-письмо", оно еще не дошло", - сказал он после заседания Мосгорсуда.
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По его словам, подробности дела и жизни своей дочери в СИЗО он узнает из СМИ.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
Блогер Елена Блиновская в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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ПроисшествияЕлена БлиновскаяФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Московский городской суд
 
 
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