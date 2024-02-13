https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927125404.html

Отцу Блиновской запретили общаться с дочерью

Отцу Блиновской запретили общаться с дочерью - РИА Новости, 13.02.2024

Отцу Блиновской запретили общаться с дочерью

Отцу деятельницы "информационного бизнеса" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, не разрешают общаться с дочерью - об этом сам мужчина пожаловался... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:42

2024-02-13T16:42

2024-02-13T16:42

происшествия

елена блиновская

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

московский городской суд

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Отцу деятельницы "информационного бизнеса" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, не разрешают общаться с дочерью - об этом сам мужчина пожаловался журналистам во вторник. "Не разрешают ни свиданий, ни звонков, даже письма не доходят. Я писал в конце месяца через "ФСИН-письмо", оно еще не дошло", - сказал он после заседания Мосгорсуда. По его словам, подробности дела и жизни своей дочери в СИЗО он узнает из СМИ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.

https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927113441.html

https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, елена блиновская, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд