https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927112507.html

Мосгорсуд оставил Блиновскую в СИЗО

Мосгорсуд оставил Блиновскую в СИЗО - РИА Новости, 13.02.2024

Мосгорсуд оставил Блиновскую в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:03

2024-02-13T16:03

2024-02-13T16:07

происшествия

елена блиновская

московский городской суд

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила судья. Блиновская участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО. Ее адвокат Наталья Сальникова предоставила суду дипломы, благодарственные письма и награды, "характеризующие ее как человека и как гражданина". Согласно материалам, она занималась благотворительностью, помогала участникам СВО и содействовала благоустройству территории у памятников. Она пояснила, что свидетельница, присутствие которой на новогодней вечеринке стало поводом для ужесточения меры пресечения, никогда не сообщала Блиновской о своем допросе, статусе и "не обсуждала детали уголовного дела"."Сам круг свидетелей постоянно расширялся, Блиновской не было известно, кто в него входит, эта информация известна лишь следователю", - отметила Сальникова, указав, что ее доверительница давно знакома со свидетельницей, не давила на нее и не просила изменить показания. По словам адвоката, Блиновская не могла даже предположить, что ее знакомая стала свидетельницей - фактически о таком пришлось бы спрашивать каждого человека, который приходит в дом, включая педагогов детей, друзей мужа и родителей.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.

https://ria.ru/20240125/blinovskiy-1923341584.html

https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, елена блиновская, московский городской суд