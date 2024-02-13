https://ria.ru/20240213/birzha-1927107839.html

Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке

Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке - РИА Новости, 13.02.2024

Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке

Торги на фондовом рынке Московской биржи, прервавшиеся ранее во вторник, возобновлены, индекс Мосбиржи при этом замедлил рост относительно первой половины дня,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:49

2024-02-13T15:49

2024-02-13T16:10

экономика

московская биржа

москва

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи, прервавшиеся ранее во вторник, возобновлены, индекс Мосбиржи при этом замедлил рост относительно первой половины дня, следует из данных торговой площадки.К 15.57 мск индекс Мосбиржи повышается на символические 0,02%, а на момент приостановки он прибавлял 0,19%.На фондовом рынке Московской биржи в связи с аппаратной ошибкой основного сервера произошла временная приостановка торгов с 13.58 мск. Возобновление торгов состоялось в 15.45 мск.Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке проводились в обычном режиме.

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москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, москва