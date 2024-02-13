https://ria.ru/20240213/birzha-1927107839.html
Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке
Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке - РИА Новости, 13.02.2024
Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке
Торги на фондовом рынке Московской биржи, прервавшиеся ранее во вторник, возобновлены, индекс Мосбиржи при этом замедлил рост относительно первой половины дня,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:49
2024-02-13T15:49
2024-02-13T16:10
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи, прервавшиеся ранее во вторник, возобновлены, индекс Мосбиржи при этом замедлил рост относительно первой половины дня, следует из данных торговой площадки.К 15.57 мск индекс Мосбиржи повышается на символические 0,02%, а на момент приостановки он прибавлял 0,19%.На фондовом рынке Московской биржи в связи с аппаратной ошибкой основного сервера произошла временная приостановка торгов с 13.58 мск. Возобновление торгов состоялось в 15.45 мск.Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке проводились в обычном режиме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, москва
Экономика, Московская биржа, Москва
Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке
Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке после сбоя
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи, прервавшиеся ранее во вторник, возобновлены, индекс Мосбиржи при этом замедлил рост относительно первой половины дня, следует из данных торговой площадки.
К 15.57 мск индекс Мосбиржи повышается на символические 0,02%, а на момент приостановки он прибавлял 0,19%.
На фондовом рынке Московской биржи в связи с аппаратной ошибкой основного сервера произошла временная приостановка торгов с 13.58 мск. Возобновление торгов состоялось в 15.45 мск.
Торги на остальных рынках Московской биржи
: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке проводились в обычном режиме.
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