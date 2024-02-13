https://ria.ru/20240213/biobezopasnost-1927014633.html
Попова отметила интерес к экспорту российских технологий биобезопасности
Попова отметила интерес к экспорту российских технологий биобезопасности - РИА Новости, 13.02.2024
Попова отметила интерес к экспорту российских технологий биобезопасности
Большое количество запросов на экспорт технологий биологической безопасности, которые используются в России, отмечается в настоящее время, заявила глава... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:47
2024-02-13T10:47
2024-02-13T10:47
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
экономика
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Большое количество запросов на экспорт технологий биологической безопасности, которые используются в России, отмечается в настоящее время, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На сегодняшний день интерес к нашим технологиям очень велик. На сегодня у нас большое количество запросов на экспорт наших технологий биологической безопасности", - сказала Попова на сессии форума будущих технологий "Триада будущей биобезопасности: геномный эпиднадзор, большие данные и мобильные технологии". Она отметила, что выстроенная в России система биологической безопасности отличается от того, как работают специалисты в других странах. Эффективность российской системы демонстрируется во время эпидподъемов заболеваемости, когда в поликлиниках России отмечается увеличение числа пациентов, но в это же время в европейских странах "забиты" стационары. "Пандемия принесла много бед, но мы в своей работе не останавливались в том, чтобы получать новые знания, прогнозировать, двигаться вперед и учитывать каждый урок, который преподала пандемия",- подчеркнула Попова.
https://ria.ru/20230616/biotekhnologii-1878626606.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика
Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Экономика
Попова отметила интерес к экспорту российских технологий биобезопасности
Попова: Россия получает много запросов на экспорт технологий биобезопасности