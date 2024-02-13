https://ria.ru/20240213/biobezopasnost-1927014633.html

Попова отметила интерес к экспорту российских технологий биобезопасности

Попова отметила интерес к экспорту российских технологий биобезопасности - РИА Новости, 13.02.2024

Попова отметила интерес к экспорту российских технологий биобезопасности

Большое количество запросов на экспорт технологий биологической безопасности, которые используются в России, отмечается в настоящее время, заявила глава... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T10:47

2024-02-13T10:47

2024-02-13T10:47

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

экономика

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Большое количество запросов на экспорт технологий биологической безопасности, которые используются в России, отмечается в настоящее время, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На сегодняшний день интерес к нашим технологиям очень велик. На сегодня у нас большое количество запросов на экспорт наших технологий биологической безопасности", - сказала Попова на сессии форума будущих технологий "Триада будущей биобезопасности: геномный эпиднадзор, большие данные и мобильные технологии". Она отметила, что выстроенная в России система биологической безопасности отличается от того, как работают специалисты в других странах. Эффективность российской системы демонстрируется во время эпидподъемов заболеваемости, когда в поликлиниках России отмечается увеличение числа пациентов, но в это же время в европейских странах "забиты" стационары. "Пандемия принесла много бед, но мы в своей работе не останавливались в том, чтобы получать новые знания, прогнозировать, двигаться вперед и учитывать каждый урок, который преподала пандемия",- подчеркнула Попова.

https://ria.ru/20230616/biotekhnologii-1878626606.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика