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Байден потерялся на сцене во время выступления на пресс-конференции
Байден потерялся на сцене во время выступления на пресс-конференции - РИА Новости, 13.02.2024
Байден потерялся на сцене во время выступления на пресс-конференции
Президент США Джо Байден "потерялся" во время пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II. Трансляция велась на официальном YouTube-канале Белого дома. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:43
2024-02-13T12:43
2024-02-13T12:43
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден "потерялся" во время пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II. Трансляция велась на официальном YouTube-канале Белого дома.Как видно на кадрах, 81-летний американский лидер, дав слово монарху, не разобрался, где ему нужно встать, из-за чего начал бродить по сцене. Так, c потерянным выражением лица сначала он отошел назад по правую сторону Абдаллы II, затем, похлопав короля по плечу, перешел на левую сторону, где и остался до конца выступления.На прошлой неделе в США опубликовали отчет спецпрокурора Роберта Хёра о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В нем говорится, что глава государства не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и бумаги он хранил "по невинной ошибке". Президента США охарактеризовали как "сочувствующего пожилого мужчину с благими намерениями и слабой памятью". Спецпрокурор решил, что уголовное дело против Байдена о ненадлежащем хранении документов заводить не надо.Позднее американский президент записал срочное обращение к нации, в ходе которого заявил, что у него "все в порядке" с памятью. По сообщениям Wall Street Journal, слова спецпрокурора о когнитивных способностях Байдена вызвали возмущение политика и "гнев" в Демократической партии. В Белом доме опасаются, что отчет "усилит сомнения" среди избирателей в ходе предвыборной кампании.
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Байден во время выступления короля Иордании Абдаллы II на пресс-конференции
Байден во время выступления короля Иордании Абдаллы II на пресс-конференции.
2024-02-13T12:43
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в мире, сша, иордания, джо байден, абдалла ii
В мире, США, Иордания, Джо Байден, Абдалла II
Байден потерялся на сцене во время выступления на пресс-конференции
Байден забыл, где ему нужно стоять во время пресс-конференции с королем Иордании
МОСКВА, 13 фев
— РИА Новости.
Президент США Джо Байден "потерялся" во время пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II. Трансляция велась на официальном YouTube-канале
Белого дома.
Как видно на кадрах, 81-летний американский лидер, дав слово монарху, не разобрался, где ему нужно встать, из-за чего начал бродить по сцене. Так, c потерянным выражением лица сначала он отошел назад по правую сторону Абдаллы II, затем, похлопав короля по плечу, перешел на левую сторону, где и остался до конца выступления.
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На прошлой неделе в США опубликовали отчет спецпрокурора Роберта Хёра о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В нем говорится, что глава государства не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и бумаги он хранил "по невинной ошибке". Президента США охарактеризовали как "сочувствующего пожилого мужчину с благими намерениями и слабой памятью". Спецпрокурор решил, что уголовное дело против Байдена о ненадлежащем хранении документов заводить не надо.
Позднее американский президент записал срочное обращение к нации, в ходе которого заявил, что у него "все в порядке" с памятью. По сообщениям Wall Street Journal, слова спецпрокурора о когнитивных способностях Байдена вызвали возмущение политика и "гнев" в Демократической партии. В Белом доме опасаются, что отчет "усилит сомнения" среди избирателей в ходе предвыборной кампании.
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