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Байден потерялся на сцене во время выступления на пресс-конференции

Байден потерялся на сцене во время выступления на пресс-конференции - РИА Новости, 13.02.2024

Байден потерялся на сцене во время выступления на пресс-конференции

Президент США Джо Байден "потерялся" во время пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II. Трансляция велась на официальном YouTube-канале Белого дома. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:43

2024-02-13T12:43

2024-02-13T12:43

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден "потерялся" во время пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II. Трансляция велась на официальном YouTube-канале Белого дома.Как видно на кадрах, 81-летний американский лидер, дав слово монарху, не разобрался, где ему нужно встать, из-за чего начал бродить по сцене. Так, c потерянным выражением лица сначала он отошел назад по правую сторону Абдаллы II, затем, похлопав короля по плечу, перешел на левую сторону, где и остался до конца выступления.На прошлой неделе в США опубликовали отчет спецпрокурора Роберта Хёра о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В нем говорится, что глава государства не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и бумаги он хранил "по невинной ошибке". Президента США охарактеризовали как "сочувствующего пожилого мужчину с благими намерениями и слабой памятью". Спецпрокурор решил, что уголовное дело против Байдена о ненадлежащем хранении документов заводить не надо.Позднее американский президент записал срочное обращение к нации, в ходе которого заявил, что у него "все в порядке" с памятью. По сообщениям Wall Street Journal, слова спецпрокурора о когнитивных способностях Байдена вызвали возмущение политика и "гнев" в Демократической партии. В Белом доме опасаются, что отчет "усилит сомнения" среди избирателей в ходе предвыборной кампании.

https://ria.ru/20240212/ugroza-1926765947.html

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Байден во время выступления короля Иордании Абдаллы II на пресс-конференции Байден во время выступления короля Иордании Абдаллы II на пресс-конференции. 2024-02-13T12:43 true PT0M19S

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в мире, сша, иордания, джо байден, абдалла ii