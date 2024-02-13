https://ria.ru/20240213/bashkiriya-1927095403.html
Полиция Башкирии задержала мужчин, которые отрезали ухо парню
Полиция Башкирии задержала мужчин, которые отрезали ухо парню - РИА Новости, 13.02.2024
Полиция Башкирии задержала мужчин, которые отрезали ухо парню
Правоохранители задержали в Башкирии бизнесмена и двух его сообщников, которые похитили парня, пытали его в подвале дома и отрезали ухо, сообщают в СК и МВД. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:03
2024-02-13T15:03
2024-02-13T15:03
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УФА, 13 фев – РИА Новости. Правоохранители задержали в Башкирии бизнесмена и двух его сообщников, которые похитили парня, пытали его в подвале дома и отрезали ухо, сообщают в СК и МВД. По данным СУСК РФ по региону, инцидент произошел 4 февраля в башкирском городе Туймазы. "Четверо мужчин приехали в Туймазы к дому 27-летнего парня и, представившись сотрудниками уголовного розыска, похитили его. Они привезли его на территорию металлобазы города Октябрьский, где молотком и металлической трубой стали наносить ему побои, принуждая признаться в совершении им противоправных действий, а после вынужденного признания один из фигурантов отрезал потерпевшему ухо. В последующем злоумышленники вывезли мужчину на окраину города, где оставили", - говорится в сообщении. Правоохранители задержали троих подозреваемых по делу о похищении человека. Четвертому удалось скрыться, он объявлен в розыск. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что подозреваемыми по делу оказались 42-летний индивидуальный предприниматель и трое его знакомых в возрасте 27-30 лет. "Предприниматель занимается бизнесом в сфере приемки металла, где работает его близкая знакомая. С ее слов мужчина узнал, что в отношении нее якобы ее приятелем было совершено преступление на сексуальной почве. При этом с заявлением в правоохранительные органы она не стала обращаться. Поверив ее словам и узнав имя предполагаемого обидчика, горожанин вместе со своими сообщниками вывез его в подвал, где потерпевшему были причинены телесные повреждения", - пояснили в полиции. По данным МВД по региону, молодой человек с отрезанным ухом смог добраться до проходной ближайшего предприятия и попросить помощь, охранник вызвал скорую. "Медики доставили его в лечебное учреждение. Врачи диагностировали у него ампутацию уха, переломы и ушибы", - добавили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20230321/sud-1859450804.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция Башкирии задержала мужчин, которые отрезали ухо парню
Полиция Башкирии задержала 3 мужчин, которые пытали парня и отрезали ему ухо
УФА, 13 фев – РИА Новости. Правоохранители задержали в Башкирии бизнесмена и двух его сообщников, которые похитили парня, пытали его в подвале дома и отрезали ухо, сообщают в СК и МВД.
По данным СУСК РФ по региону, инцидент произошел 4 февраля в башкирском городе Туймазы. "Четверо мужчин приехали в Туймазы к дому 27-летнего парня и, представившись сотрудниками уголовного розыска, похитили его. Они привезли его на территорию металлобазы города Октябрьский, где молотком и металлической трубой стали наносить ему побои, принуждая признаться в совершении им противоправных действий, а после вынужденного признания один из фигурантов отрезал потерпевшему ухо. В последующем злоумышленники вывезли мужчину на окраину города, где оставили", - говорится в сообщении.
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Правоохранители задержали троих подозреваемых по делу о похищении человека. Четвертому удалось скрыться, он объявлен в розыск.
В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что подозреваемыми по делу оказались 42-летний индивидуальный предприниматель и трое его знакомых в возрасте 27-30 лет. "Предприниматель занимается бизнесом в сфере приемки металла, где работает его близкая знакомая. С ее слов мужчина узнал, что в отношении нее якобы ее приятелем было совершено преступление на сексуальной почве. При этом с заявлением в правоохранительные органы она не стала обращаться. Поверив ее словам и узнав имя предполагаемого обидчика, горожанин вместе со своими сообщниками вывез его в подвал, где потерпевшему были причинены телесные повреждения", - пояснили в полиции.
По данным МВД по региону, молодой человек с отрезанным ухом смог добраться до проходной ближайшего предприятия и попросить помощь, охранник вызвал скорую. "Медики доставили его в лечебное учреждение. Врачи диагностировали у него ампутацию уха, переломы и ушибы", - добавили в пресс-службе ведомства.
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