https://ria.ru/20240213/avstraliya-1927015719.html

Глава МИД Австралии не поддержала закрытие генконсульства России в Сиднее

Глава МИД Австралии не поддержала закрытие генконсульства России в Сиднее - РИА Новости, 13.02.2024

Глава МИД Австралии не поддержала закрытие генконсульства России в Сиднее

Глава МИД Австралии Пенни Вонг не поддержала петицию с запросом закрыть Генеральное консульство РФ в Сиднее, отметив важность сохранения дипломатических каналов РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T10:52

2024-02-13T10:52

2024-02-13T10:52

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД Австралии Пенни Вонг не поддержала петицию с запросом закрыть Генеральное консульство РФ в Сиднее, отметив важность сохранения дипломатических каналов с Москвой для защиты национальных интересов страны и поддержки российской диаспоры. Как следует из заявления, опубликованного на сайте австралийского парламента, в ответ на петицию с призывом закрыть Генеральное консульство России в Сиднее, Вонг отмечает, что правительство Австралии всегда будет действовать твердо и последовательно для защиты интересов национальной безопасности. "Как и во многих странах, имеющих посольство в Канберре, Россия имеет Генеральное консульство в Сиднее, в том числе для оказания услуг консульским клиентам и диаспоре в Австралии. Австралийское правительство ясно заявило о своем стремлении обеспечить, чтобы количество аккредитованных российских дипломатов и сотрудников консульств в Австралии отражало наши национальные интересы", - говорится в заявлении министра. Кроме того, важность сохранения дипломатических каналов подчеркивается тем, что "несмотря на растущую изоляцию, Россия остается глобальной державой, имеющей влияние, в том числе в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН".

https://ria.ru/20240117/avstraliya-1921928353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австралия, оон, россия, сидней