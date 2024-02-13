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Глава МИД Австралии не поддержала закрытие генконсульства России в Сиднее - РИА Новости, 13.02.2024
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10:52 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/avstraliya-1927015719.html
Глава МИД Австралии не поддержала закрытие генконсульства России в Сиднее
Глава МИД Австралии не поддержала закрытие генконсульства России в Сиднее - РИА Новости, 13.02.2024
Глава МИД Австралии не поддержала закрытие генконсульства России в Сиднее
Глава МИД Австралии Пенни Вонг не поддержала петицию с запросом закрыть Генеральное консульство РФ в Сиднее, отметив важность сохранения дипломатических каналов РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:52
2024-02-13T10:52
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД Австралии Пенни Вонг не поддержала петицию с запросом закрыть Генеральное консульство РФ в Сиднее, отметив важность сохранения дипломатических каналов с Москвой для защиты национальных интересов страны и поддержки российской диаспоры. Как следует из заявления, опубликованного на сайте австралийского парламента, в ответ на петицию с призывом закрыть Генеральное консульство России в Сиднее, Вонг отмечает, что правительство Австралии всегда будет действовать твердо и последовательно для защиты интересов национальной безопасности. "Как и во многих странах, имеющих посольство в Канберре, Россия имеет Генеральное консульство в Сиднее, в том числе для оказания услуг консульским клиентам и диаспоре в Австралии. Австралийское правительство ясно заявило о своем стремлении обеспечить, чтобы количество аккредитованных российских дипломатов и сотрудников консульств в Австралии отражало наши национальные интересы", - говорится в заявлении министра. Кроме того, важность сохранения дипломатических каналов подчеркивается тем, что "несмотря на растущую изоляцию, Россия остается глобальной державой, имеющей влияние, в том числе в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН".
https://ria.ru/20240117/avstraliya-1921928353.html
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в мире, австралия, оон, россия, сидней
В мире, Австралия, ООН, Россия, Сидней
Глава МИД Австралии не поддержала закрытие генконсульства России в Сиднее

Глава МИД Австралии Пенни Вонг не поддержала закрытие генконсульства России

© Фото : Unsplash / Dan FreemanСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : Unsplash / Dan Freeman
Сидней, Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД Австралии Пенни Вонг не поддержала петицию с запросом закрыть Генеральное консульство РФ в Сиднее, отметив важность сохранения дипломатических каналов с Москвой для защиты национальных интересов страны и поддержки российской диаспоры.
Как следует из заявления, опубликованного на сайте австралийского парламента, в ответ на петицию с призывом закрыть Генеральное консульство России в Сиднее, Вонг отмечает, что правительство Австралии всегда будет действовать твердо и последовательно для защиты интересов национальной безопасности.
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"Как и во многих странах, имеющих посольство в Канберре, Россия имеет Генеральное консульство в Сиднее, в том числе для оказания услуг консульским клиентам и диаспоре в Австралии. Австралийское правительство ясно заявило о своем стремлении обеспечить, чтобы количество аккредитованных российских дипломатов и сотрудников консульств в Австралии отражало наши национальные интересы", - говорится в заявлении министра.
Кроме того, важность сохранения дипломатических каналов подчеркивается тем, что "несмотря на растущую изоляцию, Россия остается глобальной державой, имеющей влияние, в том числе в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН".
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