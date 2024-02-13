Рейтинг@Mail.ru
МВД объявило в розыск министра финансов Латвии - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/asheradens-1927100203.html
МВД объявило в розыск министра финансов Латвии
МВД объявило в розыск министра финансов Латвии - РИА Новости, 13.02.2024
МВД объявило в розыск министра финансов Латвии
МВД РФ объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:22
2024-02-13T15:22
россия
латвия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927099876_0:173:3071:1901_1920x0_80_0_0_de8b1bbfd28c63779d4d5eaf22805c27.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса, следует из базы розыска МВД России. "Арвилс Ашераденс, 30.12.1962. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
https://ria.ru/20240213/chinovniki-1927040685.html
россия
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927099876_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_cf7693fef8d81cc098c94cc09a859c7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, латвия
Россия, Латвия
МВД объявило в розыск министра финансов Латвии

В России объявили в розыск министра финансов Латвии Арвилса Ашераденса

CC BY-SA 2.0 / Saeima / Министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс
Министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
CC BY-SA 2.0 / Saeima /
Министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса, следует из базы розыска МВД России.
"Арвилс Ашераденс, 30.12.1962. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска.
Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Кремль прокомментировал объявление в розыск чиновников из Прибалтики
Вчера, 12:31
 
РоссияЛатвия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала