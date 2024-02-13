https://ria.ru/20240213/asheradens-1927100203.html
МВД объявило в розыск министра финансов Латвии
МВД объявило в розыск министра финансов Латвии - РИА Новости, 13.02.2024
МВД объявило в розыск министра финансов Латвии
МВД РФ объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:22
2024-02-13T15:22
2024-02-13T15:22
россия
латвия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса, следует из базы розыска МВД России. "Арвилс Ашераденс, 30.12.1962. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
https://ria.ru/20240213/chinovniki-1927040685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, латвия
МВД объявило в розыск министра финансов Латвии
В России объявили в розыск министра финансов Латвии Арвилса Ашераденса
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса, следует из базы розыска МВД России.
"Арвилс Ашераденс, 30.12.1962. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска.
Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
Кремль прокомментировал объявление в розыск чиновников из Прибалтики