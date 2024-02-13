https://ria.ru/20240213/asheradens-1927100203.html

МВД объявило в розыск министра финансов Латвии

МВД объявило в розыск министра финансов Латвии - РИА Новости, 13.02.2024

МВД объявило в розыск министра финансов Латвии

МВД РФ объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:22

2024-02-13T15:22

2024-02-13T15:22

россия

латвия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса, следует из базы розыска МВД России. "Арвилс Ашераденс, 30.12.1962. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.

https://ria.ru/20240213/chinovniki-1927040685.html

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латвия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, латвия