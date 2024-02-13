Армения заявила, что ВС Азербайджана прекратили обстрелы на границе
Армения заявила о прекращении обстрелов на границе со стороны Азербайджана
© AP PhotoВоенные в Армении
© AP Photo
Военные в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 фев - РИА Новости. Азербайджанские ВС прекратили обстрелы армянских позиций на южном участке границы, заявили в Telegram-канале пресс-службы минобороны Армении.
"По состоянию на 9.30 (8.30 мск) азербайджанские ВС прекратили огонь в направлении армянских позиций, расположенных в районе Неркин Ханд (Сюникская область)", - говорится в сообщении ведомства.
Минобороны призвало СМИ не публиковать непроверенную информацию, не ссылаться на лиц, владеющих недостаточными и неточными сведениями о ситуации на передовой, следить за официальными сообщениями оборонного ведомства. "Министерство обороны должным образом проинформирует общественность о потерях и состоянии здоровья раненых с армянской стороны", - добавили в министерстве.
В понедельник азербайджанское минобороны обвинило ВС Армении в обстреле своей территории и ранении одного военного. Во вторник утром минобороны Армении сообщило, что в результате обстрела ВС Азербайджана в направлении Неркин Ханда с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые.