https://ria.ru/20240213/armeniya-1927001132.html

Армения заявила, что ВС Азербайджана прекратили обстрелы на границе

Армения заявила, что ВС Азербайджана прекратили обстрелы на границе - РИА Новости, 13.02.2024

Армения заявила, что ВС Азербайджана прекратили обстрелы на границе

Азербайджанские ВС прекратили обстрелы армянских позиций на южном участке границы, заявили в Telegram-канале пресс-службы минобороны Армении. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:46

2024-02-13T09:46

2024-02-13T09:46

в мире

армения

азербайджан

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ЕРЕВАН, 13 фев - РИА Новости. Азербайджанские ВС прекратили обстрелы армянских позиций на южном участке границы, заявили в Telegram-канале пресс-службы минобороны Армении. "По состоянию на 9.30 (8.30 мск) азербайджанские ВС прекратили огонь в направлении армянских позиций, расположенных в районе Неркин Ханд (Сюникская область)", - говорится в сообщении ведомства. Минобороны призвало СМИ не публиковать непроверенную информацию, не ссылаться на лиц, владеющих недостаточными и неточными сведениями о ситуации на передовой, следить за официальными сообщениями оборонного ведомства. "Министерство обороны должным образом проинформирует общественность о потерях и состоянии здоровья раненых с армянской стороны", - добавили в министерстве. В понедельник азербайджанское минобороны обвинило ВС Армении в обстреле своей территории и ранении одного военного. Во вторник утром минобороны Армении сообщило, что в результате обстрела ВС Азербайджана в направлении Неркин Ханда с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые.

https://ria.ru/20240201/armeniya-1924782896.html

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азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, азербайджан