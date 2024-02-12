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На Украине призвали Польшу отреагировать на инцидент с зерном на границе - РИА Новости, 12.02.2024
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17:08 12.02.2024 (обновлено: 17:09 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/zerno-1926904296.html
На Украине призвали Польшу отреагировать на инцидент с зерном на границе
На Украине призвали Польшу отреагировать на инцидент с зерном на границе - РИА Новости, 12.02.2024
На Украине призвали Польшу отреагировать на инцидент с зерном на границе
Замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка призвал Польшу к реакции на инцидент с украинским зерном на границе, по его мнению, нужно снять блокаду и... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:08
2024-02-12T17:09
в мире
украина
польша
киев
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка призвал Польшу к реакции на инцидент с украинским зерном на границе, по его мнению, нужно снять блокаду и гарантировать безопасность украинских товаров. В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активист коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", один из организаторов протестов польских фермеров Рафал Меклер сообщил, что протестующие высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что посольство обратилось в польскую полицию после инцидента на границе, дипмиссия требует найти и наказать виновных. "Единственное, что теперь может спасти – снять все блокады и гарантировать безопасность украинским грузам в Польше. Иначе завтра Меклер (один из организаторов протестов польских фермеров - ред.) и его банда начнут убивать украинцев за то, что они украинцы", — приводит слова Качки украинское издание "Европейская правда". Он считает, что Варшава должна "решительно отреагировать на действия польских фермеров", которые рассыпали зерно, чтобы не допустить более серьезных инцидентов. "Нехватка реакции со стороны польских властей на уничтоженные грузы приведет к более сильной ксенофобии и политическому насилию… Если равнодушие к насилию над украинскими товарами в Польше сохранится, то я не удивлюсь уничтоженным фурам с польским сыром или просто уничтоженным польским товарам на полках украинских супермаркетов", – заявил Качка. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины — стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240212/otnosheniya-1926780350.html
https://ria.ru/20240210/nenavist-1926526230.html
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в мире, украина, польша, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Киев, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
На Украине призвали Польшу отреагировать на инцидент с зерном на границе

На Украине призвали Польшу снять блокаду после инцидента с зерном на границе

© Аккаунт Рафалв Меклера в соцсетяхПольские фермеры высыпали зерно из грузовиков на границе с Украиной
Польские фермеры высыпали зерно из грузовиков на границе с Украиной
© Аккаунт Рафалв Меклера в соцсетях
Польские фермеры высыпали зерно из грузовиков на границе с Украиной
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка призвал Польшу к реакции на инцидент с украинским зерном на границе, по его мнению, нужно снять блокаду и гарантировать безопасность украинских товаров.
В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активист коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", один из организаторов протестов польских фермеров Рафал Меклер сообщил, что протестующие высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что посольство обратилось в польскую полицию после инцидента на границе, дипмиссия требует найти и наказать виновных.
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"Единственное, что теперь может спасти – снять все блокады и гарантировать безопасность украинским грузам в Польше. Иначе завтра Меклер (один из организаторов протестов польских фермеров - ред.) и его банда начнут убивать украинцев за то, что они украинцы", — приводит слова Качки украинское издание "Европейская правда".
Он считает, что Варшава должна "решительно отреагировать на действия польских фермеров", которые рассыпали зерно, чтобы не допустить более серьезных инцидентов.
"Нехватка реакции со стороны польских властей на уничтоженные грузы приведет к более сильной ксенофобии и политическому насилию… Если равнодушие к насилию над украинскими товарами в Польше сохранится, то я не удивлюсь уничтоженным фурам с польским сыром или просто уничтоженным польским товарам на полках украинских супермаркетов", – заявил Качка.
Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины — стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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