https://ria.ru/20240212/zemletryaseniya-1926786176.html

На границе Киргизии и Китая зафиксировали несколько землетрясений

На границе Киргизии и Китая зафиксировали несколько землетрясений - РИА Новости, 12.02.2024

На границе Киргизии и Китая зафиксировали несколько землетрясений

Несколько землетрясений магнитудой до 5,2 произошли на границе Киргизии и Китая, такие данные приводит киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T10:05

2024-02-12T10:05

2024-02-12T10:05

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БИШКЕК, 12 фев - РИА Новости. Несколько землетрясений магнитудой до 5,2 произошли на границе Киргизии и Китая, такие данные приводит киргизский институт сейсмологии. По данным института, первое землетрясение магнитудой 4,3 произошло накануне утром. Второе, магнитудой 5,2 - в воскресенье в обеденное время. Третье, магнитудой 4,2 - утром понедельника. Эпицентр подземных толчков находился на территории Китая рядом с местом, где 23 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Однако колебания земной коры ощущались и на территории Киргизии. В ближайших к эпицентру киргизских населенных пунктах Ыштык и Бедель интенсивность толчков составила от 2,5 до 3 баллов. По данным института сейсмологии Киргизии, землетрясение магнитудой 7 произошло в ночь на 23 января в 00.09 (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от киргизской границы, в 339 километрах от Бишкека. После первого наиболее сильного толчка последовали порядка десяти афтершоков магнитудой от 3 до 6. В последующие дни в этом районе были зафиксированы еще порядка 40 чувствительных землетрясений магнитудой до 5,9. Как сообщили в МЧС республики, жертв и пострадавших в результате подземных толчков на территории Киргизии нет.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, китай