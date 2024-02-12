https://ria.ru/20240212/zaluzhnyy-1926937098.html

"Главная интрига". На Украине раскрыли, на что может решиться Залужный

"Главная интрига". На Украине раскрыли, на что может решиться Залужный - РИА Новости, 12.02.2024

"Главная интрига". На Украине раскрыли, на что может решиться Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в будущем может пойти в политику, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T19:07

2024-02-12T19:07

2024-02-12T19:54

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в будущем может пойти в политику, пишет украинское издание "Страна.ua"."Все это не исключает что со временем Залужный все ж таки пойдет в политику. <...> Он уже стал в сознании значительной части общества потенциальной альтернативой Зеленскому", — говорится в статье.Отмечается, что после отставки экс-главкома украинский президент становится главным ответственным за все, в том числе за ситуацию на фронте, которая складывается не в пользу ВСУ. Сам же процесс отстранения от должности оформили так, чтобы пресечь любые разговоры о конфликте, следует из материала.СМИ также упоминает о политическом напряжении, назревающем вокруг этих перемен. Так, в соцсетях можно найти огромное количество негативных комментариев, связанных с отставкой Залужного и назначением на его место Сырского.Некоторые местные и зарубежные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.В четверг президент Украины объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища Мясник и Генерал 200.

https://ria.ru/20240210/zaluzhnyy-1926592479.html

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в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины