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"Главная интрига". На Украине раскрыли, на что может решиться Залужный - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:07 12.02.2024 (обновлено: 19:54 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/zaluzhnyy-1926937098.html
"Главная интрига". На Украине раскрыли, на что может решиться Залужный
"Главная интрига". На Украине раскрыли, на что может решиться Залужный - РИА Новости, 12.02.2024
"Главная интрига". На Украине раскрыли, на что может решиться Залужный
Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в будущем может пойти в политику, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T19:07
2024-02-12T19:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в будущем может пойти в политику, пишет украинское издание "Страна.ua".&quot;Все это не исключает что со временем Залужный все ж таки пойдет в политику. &lt;...&gt; Он уже стал в сознании значительной части общества потенциальной альтернативой Зеленскому&quot;, — говорится в статье.Отмечается, что после отставки экс-главкома украинский президент становится главным ответственным за все, в том числе за ситуацию на фронте, которая складывается не в пользу ВСУ. Сам же процесс отстранения от должности оформили так, чтобы пресечь любые разговоры о конфликте, следует из материала.СМИ также упоминает о политическом напряжении, назревающем вокруг этих перемен. Так, в соцсетях можно найти огромное количество негативных комментариев, связанных с отставкой Залужного и назначением на его место Сырского.Некоторые местные и зарубежные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.В четверг президент Украины объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища Мясник и Генерал 200.
https://ria.ru/20240210/zaluzhnyy-1926592479.html
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в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"Главная интрига". На Украине раскрыли, на что может решиться Залужный

Страна.ua: Залужный после отставки с поста главкома ВСУ может пойти в политику

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в будущем может пойти в политику, пишет украинское издание "Страна.ua".
«

"Все это не исключает что со временем Залужный все ж таки пойдет в политику. <...> Он уже стал в сознании значительной части общества потенциальной альтернативой Зеленскому", — говорится в статье.

Отмечается, что после отставки экс-главкома украинский президент становится главным ответственным за все, в том числе за ситуацию на фронте, которая складывается не в пользу ВСУ. Сам же процесс отстранения от должности оформили так, чтобы пресечь любые разговоры о конфликте, следует из материала.
СМИ также упоминает о политическом напряжении, назревающем вокруг этих перемен. Так, в соцсетях можно найти огромное количество негативных комментариев, связанных с отставкой Залужного и назначением на его место Сырского.
Некоторые местные и зарубежные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.
В четверг президент Украины объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища Мясник и Генерал 200.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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