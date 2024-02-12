https://ria.ru/20240212/zalozhniki-1926954524.html
В ХАМАС заявили о гибели троих заложников при обстрелах сектора Газа
В ХАМАС заявили о гибели троих заложников при обстрелах сектора Газа - РИА Новости, 12.02.2024
В ХАМАС заявили о гибели троих заложников при обстрелах сектора Газа
Трое израильских заложников в секторе Газа скончались от ранений, полученных при израильских обстрелах, заявили бригады "Аль-Кассам" - военное крыло... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T20:51
2024-02-12T20:51
2024-02-12T20:51
в мире
израиль
восточный иерусалим
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оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 12 фев - РИА Новости. Трое израильских заложников в секторе Газа скончались от ранений, полученных при израильских обстрелах, заявили бригады "Аль-Кассам" - военное крыло палестинского движения ХАМАС. В воскресенье бригады сообщили, что двое пленных погибли, восемь получили ранения при израильских ударах по сектору Газа. "Бригады "Аль-Кассам" сообщают о смерти троих из восьми израильских заложников, которые, как мы объявляли вчера, были серьезно ранены в результате израильских ударов по сектору Газа", - говорится в заявлении бригад. Военное крыло ХАМАС добавило, что отложило на несколько дней объявление имен погибших заложников. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 28 тысяч, более 67 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС заявили о гибели троих заложников при обстрелах сектора Газа
Военное крыло ХАМАС: при обстрелах сектора Газы ЦАХАЛ погибли трое заложников
КАИР, 12 фев - РИА Новости. Трое израильских заложников в секторе Газа скончались от ранений, полученных при израильских обстрелах, заявили бригады "Аль-Кассам" - военное крыло палестинского движения ХАМАС.
В воскресенье бригады сообщили, что двое пленных погибли, восемь получили ранения при израильских ударах по сектору Газа.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
"Бригады "Аль-Кассам" сообщают о смерти троих из восьми израильских заложников, которые, как мы объявляли вчера, были серьезно ранены в результате израильских ударов по сектору Газа", - говорится в заявлении бригад.
Военное крыло ХАМАС добавило, что отложило на несколько дней объявление имен погибших заложников.
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ООН заявили об обстреле Израилем конвоя с продовольствием в Газе
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 28 тысяч, более 67 тысяч человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Израиль закрыл въезд спецдокладчику ООН за слова об атаке ХАМАС