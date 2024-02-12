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На Алтае задержали экс-координатора "Голоса"* Пискунова** - РИА Новости, 12.02.2024
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16:02 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/zaderzhanie-1926884012.html
На Алтае задержали экс-координатора "Голоса"* Пискунова**
На Алтае задержали экс-координатора "Голоса"* Пискунова** - РИА Новости, 12.02.2024
На Алтае задержали экс-координатора "Голоса"* Пискунова**
Экс-координатор движения "Голос"* (признано в РФ иностранным агентом) в Кемеровской области иноагент Сергей Пискунов** задержан в Алтайском крае по делу о... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:02
2024-02-12T16:02
происшествия
россия
алтайский край
кемеровская область
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Экс-координатор движения "Голос"* (признано в РФ иностранным агентом) в Кемеровской области иноагент Сергей Пискунов** задержан в Алтайском крае по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В Алтайском крае в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних), задержан экс-координатор движения "Голос"* Сергей Пискунов**", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по данным следствия, Пискунов** в течение почти месяца в Telegram просил откровенные фотографии у 13-летней девочки. По статье о совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-тилетнего возраста, но не достигшего 14-тилетнего возраста, предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы.* Организация признана в России иностранным агентом** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240209/arest-1926492380.html
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россия
алтайский край
кемеровская область
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происшествия, россия, алтайский край, кемеровская область
Происшествия, Россия, Алтайский край, Кемеровская область
На Алтае задержали экс-координатора "Голоса"* Пискунова**

На Алтае задержали экс-координатора "Голоса" за непристойные просьбы к девочке

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Экс-координатор движения "Голос"* (признано в РФ иностранным агентом) в Кемеровской области иноагент Сергей Пискунов** задержан в Алтайском крае по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В Алтайском крае в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних), задержан экс-координатор движения "Голос"* Сергей Пискунов**", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что, по данным следствия, Пискунов** в течение почти месяца в Telegram просил откровенные фотографии у 13-летней девочки.
По статье о совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-тилетнего возраста, но не достигшего 14-тилетнего возраста, предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы.
* Организация признана в России иностранным агентом
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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